Hemen hemen herkeste oluşan sivilceler zamanla can sıkıcı bir hal alabilir. Özellikle ergenlikte oluşan sivilceler gençlerin ortak sorunudur. Bazılarında özellikle yüz bölgesinde oluşan sivilceler aşırı olmakta, bazılarında ise zaman zaman oluşup kaybolmaktadır. Peki sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce lekeleri için kesin çözüm önerileri...

Sivilcelerin oluşumundan daha çok iz bırakmaları korkunç bir hal alabiliyor. Sivilceler yalnız yüzde değil sırt, karın ve göğüs bölgesinde de oluşmaktadır. Yüzümüz göze en çok çarpan bölgelerimizden biri olduğu için iz bırakmaları pek hoş karşılanmamaktadır. Hormonel düzensizlik yaşayanlar, aşırı strese maruz kalanlarda sivilce yüzde hatta kafa derisinde bile oluşabilmektedir. Günümüz hava koşulları ve hijyen eksikliği de sivilce oluşumuna zemin hazırlar. Yüzümüzde oluşan sivilceleri patlatmaya çalışmak onların kalıcılığını arttırmaktadır. Bu nedenle yüzümüzdeki sivilcelere el teması yapmaktan kaçınmalıyız. Ellerimiz gün içerisinde her yere değer ve biz o ellerle cildimize dokunduğumuz takdirde bakteri üremesi ve sivilce oluşumu için adeta zemin hazırlamış oluruz. Hijyen hayatımızın her anında çok önemlidir. Bu nedenle cildimizin hijyenini sağlayarak dış etkenlerden korumalıyız.

SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

Yüzümüzde sivilcelere yapılan en büyük yanlış onu bir fondöten veya herhangi bir kapatıcı ile kapatmaya çalışmak olacaktır. Yapılan bu işlemle sivilce olan bölgenin tıkanmasını ve cildimizde sivilcenin iz bırakmasını sağlarız. Piyasada sivilce lekeleri için satılan çeşitli ürünler yer almaktadır. Bilinçsiz kullanılan bu ürünleri bıraktığınız an her şey başa sarabilir. Doğal ürünlerle evde yapılan maske veya peelingler cildin derinlemesine temizlenmesini ve bakım ve onarımını sağlar. Evde yapacağınız doğal malzemelerle sivilcelerin bıraktığı izlere kesin olarak elveda diyebilirsiniz. Peki nelerdir bunlar? İşte sivilce lekeleri için kesin çözüm önerileri…

SİVİLCE İZLERİNE DOĞAL VE KESİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

LİMON

Harika bir dezanfektan özelliğe sahip olan limon içeriğindeki c vitamini ve strik asitle cilde taze bir görünüm kazandırır. Limon aynı zamanda çok iyi bir temizleyici olmakla beraber ciltteki aşırı yağlanmayı ortadan kaldırır.

Yarım limonu sıkın ve sivilce izlerinize masaj şeklinde sürün.

KARBONAT

Karbonat cilde ilk uygulandığı andan itibaren değişimi fark ettiren çok iyi bir temizleyicidir. Sivilcelere veya onların bıraktığı izlere sürüldüğünde rengi açar ve cildin normal görüntüsünü yeniden kazandırır. Karbonat ciltteki ölü katmanı kaldırarak yeni hücrelerin oluşumunu sağlar.

1 tatlı kaşığı karbonata su ilave ederek macun kıvamını getirin. Ardından yüzünüze masaj şeklinde yedirin. Cildiniz çok kuru ise içine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. 10 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.