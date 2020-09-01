Sivilcelerin oluşumuna neden olan birçok faktör bulunur. Genellikle ölü cilt hücreleri tıkandığında meydana gelen sivilce problemi deride aşırı yağ salgılanmasından da kaynaklanabilir. Özellikle ergenlik döneminde artar ve ilerleyen yaşlarda da sıklıkla görülmektedir. Yüz, göğüs kol ve sırtta oluşumu daha yaygındır. Peki cildimizi istila eden bu sivilcelerden nasıl kurtulabiliriz? İşte sivilce temizleyen maske tarifleri…

Cildin üzerinde zamanla biriken ölü deriler gözenekleri tıkayarak sivilce ve akne oluşumuna neden olurlar. Stres, beslenme alışkanlıkları, hormon ilaçları ve kozmetik ürünler de bu tip cilt sorunlarını tetikleyebilir.

BİTKİSEL YÖNTEMLERLE SİVİLCE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Cildin dışarıdan görünümünü olumsuz etkileyen sivilceler çoğu zaman kabusa dönüşebilir. Gelişen teknoloji ile birlikte uygulanan lazer tedavileri, özel olarak tasarlanan sivilce kremleri sivilce problemini gidermeye yardımcı olur. Ancak bütçenizi zorlamadan evde doğal maskelerle sivilcelerinizden kurtulmanız mümkün. Peki sivilce maskesi nasıl yapılır? İşte, şimdi sivilce temizleyen maske tarifleri ile karşınızdayız.

ZERDEÇAL VE ALOE VERALI SİVİLCE MASKESİ

Aloe vera cildi yatıştırır ve besler. Zerdeçal ise bakterileri öldüren antienflamatuvar ve antibakteriyel özellikler içerir.

MALZEMELER

Yarım yemek kaşığı zerdeçal

1 çorba kaşığı aloe vera jeli

YAPILIŞI

Zerdeçal ve aloe vera jelini bir kapta karıştırın. Karışımı yüzünüze nazikçe uygulayın ve 15-20 dakika bekleyin. Ilık su ile iyice durulayın. Haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

GÜL SUYU VE LİMONLU SİVİLCE MASKESİ

Gül suyu iltihapları önler ve kızarıklıkları gidererek gözenekleri sıkılaştırır. Limon sivilcelere iyi gelen ve ciltteki yağ üretimini dengeye sokan doğal bir büzücü özelliğe sahiptir.

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı gül suyu

YAPILIŞI

Gül suyu ve limon suyunu bir kasede karıştırın. Hazırladığınız karışımı pamuk yardımı ile cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin, yıkayın ve kurulayın. Her gün cildinize uygulayabilirsiniz.