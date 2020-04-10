Ufak bir gezinti veya yolculuklarınız sırasında bazıları hastalıksız, bazıları zararlı her türlü böcekle karşılaşabilirsiniz. Sivrisinekler, keneler, arılar, karasinekler, örümcekler ve karıncalar hafif rahatsızlık verebilir ancak, küçük bir ısırığın sağlığınız üzerinde ciddi etkileri olabilir. İşte sivrisinek gibi böceklerden korunma yöntemleri…

Böcek ısırıklarından kaçınmanın en iyi yöntemi onları kendimizden uzaklaştırmak ve çeşitli hastalıları yayılmasını önlemek olabilir. Böcek ısırmalarında dikkat etmeniz gerekenleri sıraladık. İşte sivrisinek gibi böceklerden korunma yöntemleri…

DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 3 ŞEY

1.Böceğin ısırdığının farkında olmayabilirsin. Anopheles sıtma sivrisinekleri gibi bazı böcekler vızıldamaz ve beslendikten sonra bir iz bırakmazlar.

2.Vücudunuzun toleransına bağlı olarak, ısırıldığınızı gösteren tüm işaretler, kurdeşen, kaşıntılı veya yanan bir cilt ile karşılaşmayabilirsiniz.

3.Hastalık taşıyan bir böcek tarafından ısırıldıysanız, asemptomik olabilirsiniz, bu da hastalığın hiçbir belirtisini göstermediğiniz anlamına gelebilir. Bazen, hastalığı hafif bir şekilde yaşayabilir ve sadece bir grip veya nezle ya da ilgisiz bir deri döküntüsü olduğunu düşünebilirsiniz.

BÖCEKLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

-Açık renkli, bol ve uzun kıyafetler tercih edilmeli. Mümkün olduğu kadar pamuklu ve keten kıyafetler giyilmeli.

-Parfüm, şampuanlar, deodorantlar, traş sonrası ürünler kullanmayın.

-Pencerelerinize sinek ve böcek girmesini engelleyici ürünler taktırın.

-Yiyecekleri, içecekleri ve çöpleri kapalı tutun.

-Kovucu böcek ilacı gibi kimyasal bariyer kullanın.

-Ormanlık alanlarda yürüyüş yaparken, pantolonları çoraplarınızın içine sokun. Uzun, kalın çim ve çalıların arasına girmekten kaçının.

-Limon otu, nane yağı, sardunya çiçeği ve tarçın yağını su ile karıştırın ve spreyli bir şişeye doldurun. İhtiyacınız olduğu anlarda üzerinize sıkın.