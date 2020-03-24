Siyah nokta bandı nasıl kullanılır? Evde siyah nokta bandı yapımı…

Siyah nokta bandı son yıllarda en yaygın kullanılan aynı zamanda kurtarıcı özelliğiyle birçok kişinin en çok tercih ettiği ürünlerden biridir. Kozmetik ürünlerin bulunduğu her yerde bulabileceğiniz siyah nokta bantlarını evde de kolaylıkla yapmanız mümkün. Peki, siyah nokta bandı nasıl kullanılır? Evde siyah nokta bandı nasıl yapılır?

Siyah noktalar ciltteki kıl köklerinin tıkanması sonucu meydana gelir. Burun çene ve yanaklarda çok sık oluşan siyah noktalar cilt üzerinde olumsuz etki yaratır. Aşırı yağlanan ciltte ölü hücrelerin birikmesi sonucu ortaya çıkan siyah noktaları düzenli olarak temizlemek onları cildinizden uzaklaştırmanıza yardımcı olur.

Cildiniz için bakım yapacak zamanınız olmadığında siyah noktaların kötü görüntüsünü yok etmek için siyah nokta bantları yardımınıza koşar. Acil bir işiniz çıktığınızda ya da farkında olmadan cildinizde siyan noktaların biriktiğini fark ettiğinizde siyah nokta bantlarını yalnızca cildinize yapıştırıp bir müddet bekledikten sonra bandı kaldırdığınızda onlardan kurtulabilirsiniz. Olumlu ve etkili sonuçlar almanızı sağlayacak ev yapımı siyan nokta bantları sayesinde hem cildiniz siyah noktalardan arınacak hem de diğer yağ, kir ve lekelenmeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Öyleyse evde siyah nokta bandı nasıl yapılır? İşte evinizde siyah noktalarınız için doğal ve etkili siyah nokta bandı yapımı…

EV YAPIMI SİYAH NOKTA BANDI

MALZEMELER

1 çorba kaşığı limon

1 yumurta beyazı

Kağıt havlu

NASIL UYGULANIR?

Limon suyu ve yumurta beyazını iyice çırpın. Bir miktar kağıt havlu koparın ve karışımın içine sokun ve kurumadan hemen siyah noktalarınızın olduğu bölgeye yapıştırın. 25-30 dakika sonra havlu kağıdı yavaşça kaldırdığınızda siyah noktaların bantta olduğunu fark edeceksiniz.