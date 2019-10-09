Siyah nokta karşıtı maske nasıl yapılır? İşte en iyi siyah nokta maskesi…

Pürüzsüz bir cilt için epey uğraş versek de siyah noktalar bir türlü peşimizi bırakmayabilir. Ciltte görünümü belirgin olan siyah noktalar müdahale edilmediğinde ciltten kolay kolay uzaklaşmazlar. Her cilt tipinde görülebilen bu sorun düzenli bakım ile ortadan kalkabilir.

Siyah nokta ciltte kıl köklerinin tıkanması ile oluşmaktadır. Genellikle burun çene ve yanaklarda oluşan siyah noktalar kötü bir görünüm verirler. İyi temizlenmeyen ve düzenli bakım yapılmayan ciltlerde sıklıkla görülen bir cilt problemidir. Cildin aşırı yağlanarak ölü hücrelerin oluşması ile oluşan siyah noktaları, kozmetik ürünlerle kapatmaya çalışmak onların daha kötü görünmesine yol açabilir. Düzenli olarak cildin ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olan peeling ve cilt maskeleri ile oluşumu azalabilir. Sivilce ve siyah noktaları sıkmak ciltte iz oluşmasına neden olabilir. Bunun yerine temizleme aparatı kullanmak cildin hasar görmesini engeller. Çeşitli siyah nokta maskeleri cildinizdeki gözeneklerin küçülmesine ve bu tip sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Bir dermotolog veya estetisyene randevu almadan önce siyah noktaları yok etmek için maskeler deneyebilirsiniz. İşte en iyi siyah nokta maskesi…

KARBONAT VE LİMON MASKESİ

Karbonat ve limon, sivilce ve siyah noktalar için en çok tercih edilen maske tariflerinden biridir. Limon cildin derinlemesine temizlenmesini sağlarken, karbonat peeling etkisi ile ölü derileri kaldırıp, cildin en derinine nüfuz etmesini sağlar.

Hazırlanışı;

Yarım limon suyuna 1 yemek kaşığı karbonat ilave edin. Tüm cildinize özelikle siyah noktaların olduğu bölgeleri nazikçe ovalayarak bu karşımı sürün. 20 dakika cildinizde beklettikten sonra cildinizi bol su ile durulayın. Bu maskenin ardından cildinizde bir gerginlik hissedebilirsiniz. Bu nedenle hemen ardından bir nemlendirici kullanabilirsiniz.