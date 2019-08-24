Siyah nokta nasıl temizlenir? İşte siyah noktaları temizlemek için doğal yöntemler…

Cildin yağlanması ile oluşan siyah noktalar kötü bir görünüme neden olmaktadır. Aşırı hassas olan kişiler güneş ışığına fazla maruz kaldıklarında ciltte siyah nokta artışı olmaktadır. Peki, siyah nokta temizlemek için doğal yöntemler nelerdir?

Cildimizde zamanla oluşan yağ ve kir siyah nokta oluşumunu tetikler. Cildimiz düzenli temizlenmediği zaman bakteri üretir ve siyah nokta oluşumuna zemin hazırlar. Cildiniz oksiyen almalı ve temizliğinin aksatılmadan yapılması gerekir. Siyah noktalar çok sık rastlanan cilt sorunudur. Kötü bir görünümün yanı sıra temizlikten uzak bir görüntü sağlar. Siyah noktalar cildin üst tabakasının hemen altında biriken yağ ve kir tabakasının birbiriyle temasa geçmesi sonucu oluşur. Cildin mat ve sağlıksız görünmesine sebep olur. Ergenlik dönemi de siyah nokta ve sivilce oluşumunun sık görüldüğü bir dönemdir.

SİYAH NOKTA TEMİZLEMEK İÇİN DOĞAL ÖNERİLER

Cildimizin yüzeyindeki gözenekler zamanla kirli havadaki toksinler, makyaj kalıntıları ve kirle dolarak gözenekler genişler ve siyah nokta oluşumunu sağlar. Evde yapabileceğiniz peeling ve maskelerle cildinizi derinlemesine temizleyerek siyah noktaları zamanla yok edebilirsiniz. Cildimizde siyah nokta oluşumunu engellemek için cildimizi ölü derilerden arındırmak etkili bir yöntemdir. Siyah noktalar tüm vücutta oluşabileceği gibi özellikle burun ve çene bölgesinde daha çok oluşur.

Sizi rahatsız eden siyah noktalar kabusunuz olmasın. Cildinizdeki siyah noktalardan kurtulmak için cildinizi arındırarak işe başlayabiliriz. Evde uygulayacağınız doğal yöntemlerle siyah noktalardan rahatlıkla kurtulmanın yolları elbette var hem pratik hem etkili siyah nokta maskelerine gelirsek;işte siyah nokta temizlemek için en doğal yöntemler…

SİYAH NOKTA TEMİZLEME MASKESİ 1

Yarım limon suyuna bir tatlı kaşığı bal ekleyerek bu karışımı yüzünüze sürebilir ya da yarım limonunun üzerine bal dökerek sorunlu bölgeyi ovabilirsiniz.Siyah noktalardan arınmak adına güzel bir ikilidir. Balın içeriğindeki antibakteriyel özellik limonla birleşince harikalar yaratabilir.

SİYAH NOKTA TEMİZLEME MASKESİ 2

Bir yemek kaşığı kil, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve suyu macun kıvamına getirip siyah noktalı ve sivilceli cildinize uygulayabilirsiniz. Kil mikrop kırıcı özelliğinden dolayı cildinizi derinlemesine temizler. Adeta siyah noktaların kökünü kurutur.