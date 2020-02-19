Yetişkinlerde çok sık rastlanan siyah noktalar cildin üst tabakasında gözle görülen içi dolu, küçük noktalardır. Özellikle burun ve çene bölgesinde oluşan siyah noktalar çoğaldıkça daha kötü bir görünüme girebilirler. Siyah noktaları oluşmadan engellemek ise en kalıcı cilt sağlığına kavuşmamızı sağlar. Peki, siyah nokta oluşumu nasıl engellenir?

Siyah noktalar cilt gözeneklerini tıkayarak yağ ve ölü hücrelerin birikmesine neden olur. Bu gözeneklerin çoğalmasının en bilinen özelliği ise hava kirliliğidir. Etraftaki toz ve kirin ciltte zamanla birikmesi ciltte sivilce ve siyah nota oluşumuna zemin hazırlayabilir. içleri boşaltılmadığında sürekli olarak yenilenen siyah noktalardan kurtulmak için en önemli unsur ise hijyen ve bakımdır. Hijyen siyah noktaları bulunduğu ortamda uzaklaştırır bakım ise gözeneklerin sıkılaşmasını ve böylelikle siyah nokta oluşumunun azalmasına yardımcı olur.

Cildin derinlemesine temizliğini sağlamak için su ve sabun yeterli değildir. Biriken ölü hücrelerin ciltten arınması için peeling en etkili yöntemdir. Düzenli peeling ve cilt maskeleri ile siyah noktaların oluşumunu durdurabilir ve böylelikle size de hayalinizdeki pürüzsüz ve aydınlık bir cildin tadını çıkarmak kalır. Peki görselliği örseleyen bu siyah noktalardan nasıl kurtulabiliriz? İşte siyah noktalara kökten çözüm sağlayan yöntemler ve bazı ipuçları…

LİMON MASKESİ

Limon suyu içerisinde bulunan alfa-hidroksi asit (AHA) sitrik asit nedeniyle gözenekleri sıkılaştırmak için en ideal yöntemdir. Yarım limonu sıkın ve pamuk yardımı ile cildinize sürün dilerseniz gece sürerek sabaha kadar cildinizde kalmasını sağlayın ve sabah yüzünüzü durulayın.

YOĞURT VE YULAF MASKESİ

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı limon ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını cam kasenin içinde karıştırın ve cildinize sürün 25-30 dakika bekleyin ve cildinizi ılık su ile durulayın.