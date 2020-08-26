Kadın ve erkek birçok kişide yaygın olarak görülen siyah noktalar cildin mat ve cansız görünmesine yol açar. Cildin görünümünü bozan bu inatçı noktalar ciltten uzaklaştırılmadığında görünümleri giderek daha da belirgin bir hal alabilir. Ancak siyah noktalar için uygulayabileceğiniz yöntemler arasında peeling uygulamaları oldukça etkili ve başarılı sonuçlar sağlar. İşte siyah noktaya karşı peeling önerileri…

Ciltteki kıl köklerinin tıkanması sonucu ortaya çıkan siyah noktalar hücrelerin oksidasyonu sebebiyle siyah bir renk alır. Genellikle çene ve burun bölgesinde sıklıkla görmeye alışık olduğumuz bu noktalar sebum ve melaninin üretimi nedeniyle açık gözeneklerin tıkanmasına yol açar.

Siyah noktaların oluşumlarına neden olan birçok faktörden bahsedebiliriz onlardan bazılarını ise şu şekilde sıralamak mümkün;

– Hava kirliliği

– Makyaj kalıntıları

– Hormonlar

– Cilt temizliğinin yeterince sağlanamaması

– Aşırı yağlı ve zararlı yağlar içeren beslenme şekli

– Ölü cilt hücrelerinin cilt üzerinden yeterince temizlenmemesi

– Kortikosteroidler, androjenler ve lityum gibi bazı ilaçların kullanımı

– Cildin aşırı yağ üretmesi

SİYAH NOKTALARI GİDERMENİN YOLLARI

Siyah noktaları temizlemek için gözeneklerin açılması gerekir. Bunun için buhar banyosu oldukça etkilidir. Geniş bir kabın içerisine koyduğunuz sıcak suyun buharını yüzünüze tutun. Bu sırada bir havlu yardımı ile başınızı kapatarak buharın cildinize iyice nüfuz etmesini sağlayın. Bu şekilde 5-10 dakika bekleyin ve daha kolay bir temizlik sağlayın.

Siyah noktaları elle sıkmak cildinizde izlere neden olabilir bu nedenle onları çıkarmak için dermatolog veya cilt bakım uzmanlarının kullandığı siyah nokta çıkarmaya yardımcı olan aletleri kullanabilirsiniz. Hafif bir şekilde basınç uyguladığınızda tıkanıkları ortadan kaldırabilirsiniz.

Bunun yanı sıra peeling uygulayarak tıkanıkları giderebilir ve siyah noktaların oluşumuna neden olan ölü cilt hücrelerini cildinizden uzaklaştırabilirsiniz. Peeling ile cilt üst tabakasını soyarak cildin altındaki temiz cildi çıkarabilirsiniz. Ancak düzenli kullanımda daha çok işe yarayacaktır. Peki siyah noktalara karşı peeling önerileri nelerdir? Siyah noktalar için evde yapılabilecek etkili peeling tarifleri nelerdir? İşte yanıtları…

SİYAH NOKTA GİDERİCİ PEELİNG TARİFİ

TÜRK KAHVESİ PELLİNGİ

HAZIRLANIŞI

Bir çay kaşığı Türk kahvesini bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı toz şeker ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı cildinizi ovalayarak sürün. Nazikçe uygulamaya özen gösterin. Fazla bastırmak ve sert hareketler uygulamak tahrişe yol açabilir.

Türk kahvesi cildinize canlılık katarken bal cildinizin nemlenmesine yardımcı olur. İlave ettiğiniz şeker ise cildinizden ölü derileri kaldırmaya yardımcı olur. Haftada 2 kere uygulayarak daha verimli bir sonuç alabilirsiniz.

KARBONAT PEELİNGİ

HAZIRLANIŞI

1 yemek kaşığı karbonatı az miktarda su ile karıştırın ve macun kıvamına getirin. Cildinizde siyah noktaların olduğu bölgelere uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü ılık su ile durulayın.

Karbonat cildinizi derinlemesine temizler, canlandırır ve parlaklık sağlar. Haftada 1-2 kere uygulayarak siyah noktaları ortadan kaldırabilirsiniz.