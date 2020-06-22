Siyah saçlılara özel makyaj tüyoları…

Siyah saçlara ve kahve tonlarında gözlere sahipseniz hemen hemen her makyaj modeli sizinle uyum içinde olacaktır. Koyu saçlarınızın, gözlerinizi birbirine bağlamak için çerçeve görevi görmesinden dolayı göz makyajınızı daha vurgulu bir hale getirerek mükemmel bir görünüme kavuşmanız mümkün. Peki siyah saçlılara nasıl bir makyaj yakışır? Siyah saçlara sahip kişiler hangi makyaj tekniklerini kullanmalıdır? İşte bazı tüyolar…

DUMANLI GÖZ MAKYAJI İLE GÖZLERİNİ VURGULA

Siyah, gri, koyu kahve bir göz kalemi ile kirpik çizginizin iç köşesinden dışa doğru gölgelendirin ve uygun bir fırça ile nazikçe dağıtarak dumanlı bir göz makyajı elde edin. Ardından maskara uygulayarak daha dramatik bir görünüme kavuşabilirsiniz.

KEDİ GÖZÜ MAKYAJI

Kedi gözü makyajınızı göz kalemi ya da eyeliner ile yapabilirsiniz. Bunun için eyeliner veya göz kaleminizi kirpik diplerinize uygulayarak doğru bir kuyruk çizmeniz gerekir. Ardından maskaranızı yoğun bir şekilde uygulamalısınız.

CESUR BİR MAKYAJIN TAMAMLAYICISI KOYU RENK RUJLARI DENEYİN

Cilt tonunuza bakılmaksızın koyu renk saçlarınız ve gözleriniz cesur bir ruju dengeleyecek ve çok fazla ek bir makyaj gerektirmeyecektir. Kırmızı, mürdüm, fuşya, bordo, koyu pembe gibi iddialı bir ruj seçimi yapabilirsiniz. Bu çarpıcı renkler elegan ve çekici görünmenizi sağlayacaktır.

AYDINLIK BİR CİLT

Siyah saçlara sahipseniz bronzer ve aydınlatıcılar ile makyajınıza ışıltı katarak daha genç ve canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

BRONZLAŞTIRICI

Saçlarınız koyu ve açık tenli iseniz cildinizde soluk bir görünüm oluşabilir. Bu nedenle cildinizi renklendirmek için bronzlaştırıcı kullanabilirsiniz. Doğal görünümlü bir bronzer kullanımı daha natürel görünmenize yardımcı olur.

KAŞ MAKYAJI

Kaşlarınız doğal olarak gür ve koyu tonlarda olabilir. Eğer böyle kaşlara sahipseniz kaşlarınızı doğal renginde bırakmanızda fayda vardır. Kaşlarınızı saçlarınızdan koyu bir renge boyamak sert bir kişi olduğunuz izlemini verebilir. Bu yüzden doğal kaşlarınızı kullanmanızı öneririz.