Solgun dudaklar için ne yapmalı? Dudaklarda pigment bozukluğu nasıl geçer?

Solgun dudaklar için ne yapmalı? Dudaklarda pigment bozukluğu nasıl geçer?

Pürüzsüz ve pembe dudaklar herkesin istediğidir. Sadece görünümünüzü etkileyici kılmakla kalmaz, aynı zamanda dudaklarınızın sağlıklı olduğuna dair bir işarettir. Dudaklarda pigment bozuklukları ve çatlamalar birçok kişi için endişe kaynağıdır. Ancak, dudaklarınızdaki solgunluk ve renk kayıplarını gidermek için evinizde basit yöntemlerle bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Solgun dudaklar için ne yapmalı? Dudaklarda pigment bozukluğu nasıl geçer? İşte yanıtı...

Kan dolaşımının yetersizliği, stres, sigara içilmesi gibi çeşitli nedenler dudaklarda solgun, cansız ve pigment bozuklarına yol açar. Aynı zamanda sürekli olarak kullanılan kozmetik ürünler, güneş ışınlarına aşırı maruz kalmak dudakların yıpranmasına ve renk değişimlerine neden olur.

Solgun dudaklarınızdan kurtulmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeniz gerekir. Bunun yanı sıra evde uygulayabileceğiniz doğal ürünler soluk dudaklarınızdan kurtulmanız için çözüm sağlar. İşte dudaklardaki solgun görünümü canlandırıcı ev yapımı bitkisel uygulamalar…

BADEM VE SÜT

Dudaklarınıza ilk olarak besleyici bir peeling yaparak ölü derileri kaldırabilirsiniz. Olması gereken malzemeleri ise şöyle sıralayabiliriz;

MALZEMELER

5-6 adet Badem

2 yemek kaşığı süt

NASIL UYGULANIR?

Bademleri öğütün ve 2 yemek kaşığı sütü ilave edin. İyice karıştırın. Yaklaşık 10 dakika boyunca dairesel hareketlerle dudaklarınıza nazikçe masaj yapın.

SOLUK DUDAKLARINIZDAN KURTULMAK İÇİN NAR VE BAL MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

Yaklaşık 50 ml'lik nar suyu sıkın ve içine yarım çay kaşığı bal ilave edin. Karıştırdıktan sonra dudaklarınıza uygulayın. Bu karışımı 10-15 dakika masaj yaparak, düzenli olarak uygulayın.

DOMATES MACUNU

NASIL HAZIRLANIR

1 adet domatesi ezin ve içerisine bir çay kaşığı bal, birkaç damla limon suyu ve bir çay kaşığı şeker ilave ederek macun hazırlayın. Dudaklarınızı bir hafta boyunca bu karışımla ovun. Hazırladığınız bu macunu yaklaşık 3 gün buzdolabınızda saklayabilirsiniz.