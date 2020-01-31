Soluk yüz rengi nasıl canlandırılır?

Soluk yüz rengi nasıl canlandırılır?

Her kadın aydınlık ve nemli bir cilde sahip olmak ister. Cildin ışıltısını korumak kolay olmayabilir ancak cildin ışıltısının kaybetmesinin nedeni vardır. Cilt sürekli ölü hücreleri tutar ve cildin düzenli olarak bakımı yapılmadığı takdirde teniniz kırışıklıkları vurgulayan mat, sağlıksız, yorgun bir görünüme neden olabilir. Peki, soluk yüz rengi nasıl canlandırılır?

Pek çok kadın sabahları aynaya baktığında solgun bir ciltle karşılaşabilir. Hafif bir makyajla cildi canlandırmaya çalışmak yalnızca geçici bir çözümdür ve zamanla cildinize zarar verebilir. Soluk cilt, doğal ten rengini kaybederek cildinizin sarı ya da kahverengi tonlara bürünmesine neden olabilir.

Vücudunuz yeterince oksijen almıyorsa kansızlık ve demir eksikliğinden dolayı da ciltte sararma sorunları ile karşılaşılabilir. Cildinizin daha parlak, canlı ve pürüzsüz olması cildinize verdiğiniz öneme göre farklılık gösterebilir. Sizde mat ve kuru cildinize veda etmek canlı bir cilde kavuşmak istiyorsanız işte solgun yüzünüzü canlandırmak için bazı ipuçları…

YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN

Yüzünüzü günde iki defa soğuk su ile yıkayın. Cildinizdeki gözenekler küçülecek ve sıkılaşarak daha genç bir görünüme kavuşacaksınız.

HAFTADA BİR KEZ PEELİNG YAPMALISIN

Peeling cildinize biriken kiri ve yağı ortadan kaldırarak derinlemesine temizlik sağlar. Cildiniz daha parlak ve cilt hücrelerinde yenilenme meydana gelebilir.

NEMLENDİRİCİ KULLAN

Yüzünüzdeki suyu tutmak için bariyer görevi gören nemlendirme işlemi cildinizi korur ve soluk görünümünü ortadan kaldırır. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici cilt sağlığınız için daha uygun olabilir.

YÜZÜNE MASAJ YAP

Yüzünüze yalnızca 2 dakika masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Badem yağı, argan yağı veya zeytinyağı ile cildinize dairesel hareketlerle uygulayacağınız masaj cildinizde mükemmel bir gençlik etkisi bırakacaktır.