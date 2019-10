Sonbahar kış cilt bakımı önerileri

Tüm yaz ayları boyunca güneşlendiniz, klorlu havuzlarla keyif yaptınız, tuzlu sularda yüzdünüz, güneş kremleri, fondötenler derken cildiniz ciddi oranda hasar görmüş olabilir. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin, ciltte tahribat oluşur. Cildinizi sonbahara hazırlamak için neler yapabilirsiniz hepsinin cevabını Estetik ve Güzellik Danışmanı Burçin Göksu’dan öğrendik…

Yaz aylarında ciltte oluşan tahribatı onarabilmek için ilk adım, derinlemesine temizli… Bir seans da olsa bir profesyonel birinin cildinizi derinlemesine temizlemesine izin verin. Çünkü cilt için en önemli şey temizliktir. Bir kez derinlemesine temizlik yapıldıktan sonra zaten rutin bakımların yapılması kafidir.

Eğer bir profesyonelden yardım alamıyorsak her duşta mutlaka temizleyici, ferahlatıcı jellerden kullanmalıyız. Bunun yanında ince peeling'ler de uygulanabilir. Peeling sorunlu bölgelerde kan akışını hızlandırır, ölü derilerin atılmasını sağlar, cildi canlandırır, gözenekleri sıkılaştırır ve cildin nefes almasını sağlar. Burada en önemli şey peeling yapılırken cilde hassas davranılmasıdır. Sorunlu bölgeleri iyileştireceğiz derken cilde daha fazla hasar verilebilir.

Bu aşamaların ardından da cildin olağan şeklinde nemlendirilmesi çok önemlidir. Artık her bütçeye uygun nemlendiriciler de bulmak mümkün, cildin en büyük ihtiyaçlarından birinin nem olduğu unutulmasın.

Başka bir adım ise hücre yenileyici hyaluronik asit kullanımıdır. Asit deyince akla kötü bir şey gelmesin, bu sadece yenileneme hücrelerine yönelik ek bir kremdir. Cilt yenilenmesini hızlandırdığı için anahtar uygulamalardan biridir.

Son olarak da güneş kremi kullanımının çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Toplumumuzda güneş kremini sadece yazın kullanmak gibi bir algı var. halbuki güneş kremi günde 3 kez ve her mevsim kullanılmalıdır. Güneş ışıkları, led ışıklar, TV ışıkları bile cilde belirli bir oranda zarar verir. Bu sebeple önümüzdeki yaza bir yıl daha yaşlanmış şekilde girmemek için güneş kremi kullanımını ihmal etmemek gerekiyor.