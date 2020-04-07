Spor sonrası yapılabilecek esneme hareketleri nelerdir?

BOYUN EGZERSİZLERİ
İlk olarak boynunuzla esneme hareketlerine başlayabilirsiniz. Sağa, sola, öne ve arakaya yavaşça boynunuzu çevirin ve nefes alarak gevşemeye başlayın.
KOLLARINIZI ESNETİN
Yaptığınız egzersiz sonrası kollarınızı arkanıza alın ve ellerinizi tutuşturun. Ardından eğilin ve esneyin aynı zaman da ellerinizi kaldırın ve bu pozisyonda 30 dakika kalın.
BACAK
Yere oturun bir bacağınızı öne bir bacağınızı kendinize çekin. Uzattığınız bacağınızı o yöndeki elinizle tutun ve uzanın. 25-30 saniye bu şekilde kalın ve aynı esneme hareketini diğer bacağınız için uygulayın.
KALÇA
Bu hareketi yaparken uzun bir adım atmanız gerekir. Matın üzerine iki dizinizi birden koyarak birini ayağa kalkar gibi öne atın. Diğer bacağınızı geriye doğru uzatın. Bu hareketle lunge pozisyonu alın ve dizinizi kesinlikle yere değdirmeyin. Kalçanızı öne doğru iterek kaslarınızın esnediğini hissedebilirsiniz. 20 veya 30 saniye bu şekilde kalın ve diğer bölgeniz için tekrar uygulayın.