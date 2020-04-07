Spor sonrası yapılabilecek esneme hareketleri nelerdir?

Spor yaparken sakatlanmaları önlemek ve egzersizlerin daha etkili olmasını sağlamak için esneme hareketlerinin mutlaka yapılması gerekir. Ancak "esnemek için zamanım yok ya da bir daha ki sefere yapacağım" gibi mazeretler pek çok kişinin iyi bir spor yapmasını engeller. Hem ruhen hem de fiziken spor öncesi esneme hareketlerini yapmak çabuk yorulmanızı engeller ve sizi daha iyi hissettirir. İşte vücudunuzun sağlıklı ve güçlü performans göstermesini sağlayacak esneme hareketleri…

BOYUN EGZERSİZLERİ

İlk olarak boynunuzla esneme hareketlerine başlayabilirsiniz. Sağa, sola, öne ve arakaya yavaşça boynunuzu çevirin ve nefes alarak gevşemeye başlayın.

KOLLARINIZI ESNETİN

Yaptığınız egzersiz sonrası kollarınızı arkanıza alın ve ellerinizi tutuşturun. Ardından eğilin ve esneyin aynı zaman da ellerinizi kaldırın ve bu pozisyonda 30 dakika kalın.

BACAK

Yere oturun bir bacağınızı öne bir bacağınızı kendinize çekin. Uzattığınız bacağınızı o yöndeki elinizle tutun ve uzanın. 25-30 saniye bu şekilde kalın ve aynı esneme hareketini diğer bacağınız için uygulayın.

KALÇA

Bu hareketi yaparken uzun bir adım atmanız gerekir. Matın üzerine iki dizinizi birden koyarak birini ayağa kalkar gibi öne atın. Diğer bacağınızı geriye doğru uzatın. Bu hareketle lunge pozisyonu alın ve dizinizi kesinlikle yere değdirmeyin. Kalçanızı öne doğru iterek kaslarınızın esnediğini hissedebilirsiniz. 20 veya 30 saniye bu şekilde kalın ve diğer bölgeniz için tekrar uygulayın.