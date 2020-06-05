Sülfatsız şampuan nedir, saça etkileri nelerdir?

Günümüzde neredeyse herkes kozmetik ya da market raflarından aldıkları ürünlerin içeriğini yakından takip ediyor. Bilinçli davranarak sağlığını olumsuz etkileyecek her üründen uzaklaşmaya çalışan kişiler özellikle kozmetik ürün satın alırken daha doğal içerikli ürünlere yöneliyor. Bunlardan biri de büyük ilgi gören sülfatsız şampuanlar, özellikle boyalı saçlara sahip olan kişilerin kullandığı ürünlerin başında yer alıyor. Peki sülfatsız şampuan nedir? Neden sülfatsız şampuan kullanmalıyız? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

Sülfatsız şampuanlar daha az köpüren ancak diğer şampuanlara göre saçlarda daha yumuşaklık hissi bırakan bakım ürünleridir. Sülfat içerikli şampuanlar saç derisinde birçok tahrişe yol açabiliyor. Boyalı saçların renginin bozulmasına, renginin akmasına, canlı ve parlak görünümünü kaybetmesine neden oluyor. Genellikle köpürmeye neden olan sülfat temizlik hissi yaratsa da ne yazık ki saçlarımıza zarar veriyor. Bebek şampuanlarında ve organik saç bakım ürünlerinde bulunmayan sülfat saç sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

SÜLFASIZ ŞAMPUANIN SAÇA NE GİBİ KATKILARI BULUNUR?

– Kimyasal içeriği bulunmayan, organik içeriğe sahip olan bu şampuan saçların hasar görmesini engeller ve saçların doğal yapısını korur.

– Boyalı ve yıpranmış ve hassas saçlar için koruyucu özelliğe sahip olan sülfatsız şampuanlar saçlardaki renk kayıplarını önlüyor.

– Saçınızı uyguladığınızda fazla köpürmemesi sizi yanıltmasın, kullanın ve saçlarınızın derinlemesine temizlendiğine tanık olun.

– Saçlarınızın kolay durulanmasını sağlayan bu ürünler saçlarınızın yumuşak ve parlak bir görünüme kavuşmasını ve kolaylıkla taramanıza yardımcı oluyor.

– Kuru, mat ve cansız saçlara sahip olan kişiler için sülfatsız şampaunlar bu sorunlardan kurtulmalarına olanak sağlar.

– Saç tipiniz ne olursa olsun kullanabileceğiniz sülfatsız şampuanlar saçlarınızı yağ ve kirden derinlemesine temizler.

– Kepeklenme ve saç derisindeki kabuklanmalara nedeni olan sülfat uzun süreli kullanıldığında saç derisinin pul pul dökülmesine neden oluyor. Sülfatsız şampuanlar kepek problemini en aza indirmeye yardımcı oluyor.

– Kuru ve cansız saçların nemlenmesini sağlayan sülfatsız şampuanlar saç dökülmelerini ve saç kırıkları gibi bazı problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

– Yumuşak içeriğinden dolayı saçlardaki kopma, yıpranma ve sertleşme problemlerini ortadan kaldırıyor.