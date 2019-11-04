Süt kilo aldırır mı? Sütün besin değerleri ve yararları…

Süt lezzetli ve besleyici bir içecektir. En çok tüketilen çeşitlerinden biri ise karbonhidrat, yağ, protein, kalsiyum ve diğer vitaminleri içeren inek sütüdür. Besleyiciliği nedeniyle her yaşta insanın sık sık tükettiği sütün kilo aldırıp aldırmadığı da çok merak edilir. İşte Süt kilo aldırır mı? Sütün vücudumuza yararları nelerdir? gibi soruların yanıtları...

Özellikle çocukların gelişimine destek olan süt her yaşta insan için mükemmel bir içecektir.1 fincan içerisinde yaklaşık 12-15 gram karbonhidrat ve 8 gram protein bulunur. Ancak, yağ ve kalori miktarı sütün türüne göre değişim gösterebilir.

SÜT VE KİLO ALIMI

Süt, iyi bir kalori, protein ve besin kaynağı olduğundan, kilo almayı sağlayabilir. Özelikle kilo almak isteyen kişilerin yanı sıra kas yapmak isteyen sporcu ve vücut geliştiriciler için ideal bir besindir.

Kilo alımı genel olarak yaktığınızdan daha fazla kalori tüketmenizden kaynaklanabilir. Süt kas geliştirmenin yanı sıra kilo almanıza yardımcı olabilir. İçtiğiniz sütün yağ oranı da oldukça önemlidir. Az yağlı sütler bazen diyet listesinde yer alan içeceklerden biridir.

SÜTÜN FAYDALARI

-Süt, kalsiyum bakımından zengin ve D vitamini ile güçlendirilebilir.

-Kemik gelişimi ve sağlığı için hayati önem taşıyan besinlerden biridir.

-En önemli özelliklerinden biri de göz sağlığı ve bağışıklık sisteminizi destekleyen A vitamini içermektedir.

-Beyin için önemli bir besindir ve beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

-Saç ve tırnakların uzamasına yardımcı olur.

-Cildin yaşlanmasını ve yıpranmasını geciktirir.

-Sütün içerisinde A, B, C, D ve K vitaminleri vardır ve bu vitaminler vücut için hayati önem taşımaktadır.

-İçerisindeki B vitamini sayesinde hafızayı korur ve güçlendirmeye yardımcı olur ve sinir hücrelerini korur.