Sütyen seçimi nasıl olmalı? Yanlış seçim ağrı ve sarkma yapıyor!

Meme sağlığı açısından sütyen seçimi büyük önem taşırken, birçok kadın doğru göğüs ölçülerini bilmediğinden hatalı tercih yapıyor. Yanlış sütyen seçimi sonucu göğüslerin vücut hareketine bağlı olarak sürekli çok yönlü olarak yer değiştirmesi ise göğüsleri destekleyen bağ ve cilt/cilt altı dokuyu uzatarak, hem ağrıya hem de sarkmaya neden oluyor. Bunun yanı sıra yanlış seçilmiş sütyen göğüste kızarıklık, kaşıntı ve tahriş gibi cilt sorunları oluşturarak, kişinin gündelik yaşam konforunu olumsuz etkiliyor.

Kadınların yüzde 70'inin göğüs ölçülerini bilmediklerini ve bu nedenle yanlış sütyen seçimi yaptıklarını belirten Tasarım ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Pınar Göktürk, göğüs ölçüsü hesaplaması ve doğru sütyen seçimi ile ilgili bilinmeyenleri açıklıyor.

SÜTYEN SEÇİMİNDE ÖNCE GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ ÖNEM TAŞIYOR

Gebelik dönemi ya da beden kitle endeksinin değişmesi nedeniyle kadınlar dönem dönem farklı bedenlerde sütyene ihtiyaç duyabiliyor. Bu nedenle belli aralıklarla göğüs ölçüsünün hesaplanması ve bu ölçülere uygun sütyen seçiminin yapılması gerekiyor. Göğüs ölçüsünün 2 adım ile belirleneceğini ifade eden Pınar Göktürk, “Sütyen seçerken öncelikle beden ölçüsü doğru bir şekilde hesaplanmalıdır. Bunun için mezurayı göğsünüzün altından göğüs kafesinize sıkıca dolamanız gerekiyor. Ulaştığımız değer bize 75,80 gibi beden ölçümüzü veriyor. İlk adımı tamamladıktan sonra sıra sütyen kup ölçüsünün hesaplanmasına geliyor. Bu sefer mezurayı sırtımızdan ve meme uçlarımızdan geçirerek ölçüm yapıyoruz. İlk ve ikinci adımda elde ettiğimiz değerler arasındaki fark ise bize göğsümüzün kup ölçüsünü veriyor. Örneğin; ilk yaptığımız ölçümün sonucu 80 cm, ikinci ölçümün sonucu ise 94 cm olduğunu düşünürsek, 94-80=14 yani kup ölçüsü C olmuş oluyor. Göğüs ölçüsü hesaplanırken en çok kup ölçüsünün belirlenmesi noktasında hata yapılıyor. Bunu basitçe açıklamamız gerekirse; ilk ve ikinci adımda elde edilen değerlerin arasında fark 6,5 cm'den küçükse A, 6,5 – 13 cm arasındaysa B, 14-19,5 cm arasındaysa C, 19,5-26 cm arasındaysa D kup olarak belirlenmesi gerekiyor.” şeklinde ifade etti.

GÖĞÜS TİPİNE DİKKAT

Göğüs ölçüsü doğru bir şekilde belirlendikten sonra sütyen seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise göğsün formuna uygun sütyenin seçilmesidir. Göğsü büyük olan kadınların göğüslerini daha küçük gösterebilmeleri için toparlayıcı özelliğe sahip minimizer ve balenli sütyen modellerini seçmesi gerekiyor. Balenler göğüs ağırlığının tamamının göğüs kaslarına yüklenmesini önleyerek, göğüsün sarkmasını engeller. Bunun yanı sıra sırta binen ağırlığın engellenmesi ve hareket özgürlüğünün sağlanması nedeniyle sütyenin geniş askılı ve yan destekli olmasına özen gösterilmelidir. Küçük göğüslü kadınlar ise göğüslerini olduğundan daha büyük göstermek için push-up olarak adlandırılan destekli sütyenleri tercih etmelidir. Fakat bu noktada konfor ve göğüs sağlığı açısından sütyenin çok fazla destekli olmamasına dikkat edilmelidir.