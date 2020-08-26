Makyajınızın kusursuz görünümü için kaliteli bir kapatıcı kullanmak büyük önem taşır. En iyi kapatıcılar gözaltındaki renk bozukluklarını giderir, mor halkaları kapatır, sorunları gizler ve daha düzgün bir cilt tonu elde etmeniz için makyajınızda bütünlük sağlar. Ancak cilt rengine uygun olmayan, yanlış uygulanan kapatıcılar sorunlu bölgelerde dikkat çekebilir ve en kötüsü de gözaltındaki karanlık alanların etrafında beyaz bir tabaka oluşturabilir. Bu nedenle cilt renginize uygun ve nasıl bir kapatıcıya sahip olacağınızı bilmeniz gerekir. Peki, ten rengine göre kapatıcı nasıl seçilir?

Profesyonel bir makyaj görünümü elde etmek için ilk adım doğru göz kapatıcısı uygulamaktır. Aydınlık ve sorunsuz gözaltları daha dinç, sağlıklı bir görünüm kazandırır. Günlük makyajınızda ya da özel günler için uyguladığınız makyajların kusursuz görünmesini sağlamak için cilt rengine uygun kapatıcıyı belirlemek gerekir. Peki ten rengine göre kapatıcı nasıl seçilir? İdeal kapatıcı rengi nasıl olmalıdır? İşte yanıtları…

Gözaltındaki koyu halkalar birçok kadının en büyük sorunlarından biridir. Bu sorundan şikayetçi olanlar somon tonlarına yakın tonları seçerek mor halkaların görünümlerini iyileştirebilir. Bu sayede gözaltınıza sürdüğünüzde oluşan grileşmeyi ortadan kaldırabilir bir yandan da gözaltındaki morlukların kötü görünümlerini yok edebilirsiniz.

DAHA AYDINLIK BİR GÖZ ÇEVRESİ İÇİN

Doğal bir görünüm istiyorsanız, gözaltı kapatıcınızın ten renginize uyması gerekir. Eğer göz çevreniz yorgun ve karanlık görünüyorsa cilt renginizden 1-2 ton daha açık tonlardaki kapatıcı ile göz çevrenizin daha aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz fakat kapatıcı seçimi yaparken göz çevrenizi aydınlatmak için çok fazla açık tonlardaki kapatıcılardan kaçınılması gerekir. Aksi takdirde gözaltınızda belirgin bir beyazlık oluşur ve bu da hem göze hoş gelmez hem de daha yorgun bir ifade verir. Ayrıca kapatıcının rengi kadar formu da oldukça önemlidir. cilt tipiniz eğer yağlı ise pudra formundaki kapatıcıları, kuru bir cilde sahipseniz likit, kolay sürülebilen kapatıcıları tercih edebilirsiniz. Kapatıcınızı parmağınızla ya da bir sünger yardımı ile sürdükten sonra güzelce dağıtmanız gerekir.

Kapatıcı satın alırken dikkat etmeniz gereken diğer bir ipucu ise, ürünü bileğinize sürerek damarlarınızı gizleyip gizlemediğini kontrol etmektir. Eğer damarlarınız gizleniyorsa gözaltınızda da mükemmel görünebilir.