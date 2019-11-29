Tene göre parfüm seçimi nasıl yapılır? Yaz ve kış için parfüm önerileri…

Tene göre parfüm seçimi nasıl yapılır? Yaz ve kış için parfüm önerileri…

Kullandığınız parfüm sizi özel ve diğerlerinden ayıracak özelliklere sahip olmalıdır. Kişisel bir koku seçmek oldukça zordur. Sıktığınızda sizi boğmayan ve yormayan bir kokuyu zamanla bulmanız olasıdır. Tabi kişisel zevkiniz dışında bir parfüm seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar da vardır. Burada bilmeniz gereken teninize göre nasıl parfüm seçeceğinizdir. İşte tene göre parfüm seçiminde size yardımcı olacak haberimiz...

Tıpkı giysiler gibi yaz ve kış için parfümler de birbirinden farklı olmalıdır.Sıcaklık parfümü algılamada büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin sıcak hava kokuları yoğunlaştırırken soğuk hava buharlaşmasını zorlaştırabilir.

Ten rengi göre parfüm seçenekleri de birbirinden farklı olabilir ayrıca insanların kokunuzu farklı algılamalarına neden olabilir. Kullandığınız parfümlerin cildinizde nasıl koktuğuna dikkat edin. Eğer kokunun size uygun olmadığını düşünüyorsanız parfümünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Etrafınızdaki insanları etkilemek istiyorsanız, kokularınızı içinde bulunduğunuz mevsime göre seçmeniz gerekebilir. Yaz ve kış mevsimi için farklı parfümler kullanmak sizi ve çevrenizi sıkmayacak ve hafızalarda kalıcı bir hala gelmenizi sağlayabilir.

İşte yaz ve kış için parfüm önerileri;

YAZ



Yaz tatillerin ve sıcak havaların habercisidir. Sıcak hava ile en iyi kontrastı elde etmek için daha taze ve daha serin kokuları seçin. Yaz parfümleri de, aşırı sıcaklıklardan dolayı kokuları daha kuvvetli olduğu için hafifçe uygulanmalıdır. Bergamot, yasemin, portakal çiçeği ve gül yaz aylarında kullanılabilecek parfümlerdendir.

KIŞ



Kış mevsiminin parfüm kullanımının en gözde mevsimlerinden biridir. Soğuk hava sofistike notalara kendini tam olarak ifade etmek için gereken zamanı verebilir. Hem sıcak hem güçlü mükemmel egzotik oryantal kokulara yer verebilirsiniz. En iyi kış parfüm notaları vanilya, kehribar, tarçın, baharat v.b'dir.