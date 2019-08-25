Ter kokusu nasıl giderilir? İşte ter kokusu için doğal tedavi yöntemleri…

Vücudun su, tuz ve ısı dengesini sağlayan terlemenin yoğunluğu kişiden kişiye göre değişmektedir. Çok fazla terleyen insanlar bu tere fazlaca maruz kaldığında bakteriler üreyerek koku oluşumuna sebep olmaktadır. Terleme vücuttaki toksinleri sıvı yardımı ile gözeneklerle dışarı atılması ile oluşur. Kişisel temizliğe önem vermek ter kokusunu gidermede en önemli etkendir.

Ter kokusu şikayeti havanın sıcaklığı, gün içerisindeki koşuşturmacalara bağlı olarak artmaktadır. Çok fazla terleyen insanlar çevrelerine vereceği rahatsızlıktan dolayı huzursuzluk yaşayabilirler. Bilindiği üzere terleme her sağlıklı kişinin yaşadığı bir durumdur ama aşırısı özel ve sosyal hayatta sıkıntılar doğurabilir. Peki, ter kokusu için doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Ter kokusu nasıl giderilir?



TER KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Giyeceğimiz kıyafetlerin pamuk kumaşlardan olması terlemenin bir nebze önüne geçmektedir. Çok fazla terleyen kişiler naylon kıyafetlerden mutlaka uzak durmalıdır. Naylon kumaşlar teri emmeyerek daha kötü bir koku oluşmasına sebep olabilir. Özellikle yaz aylarında bol bol duş almak vücudun terden arınmasına neden olacaktır. Kullanılan deodorant ve cilt bakım ürünleri bile bazen ter kokusunu gidermeye yardımcı olmayacaktır. Ter kokunuzdan kurtulmak için doğal tedavi yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Üstelik hem pratik ve doğal hem de düşük maliyetli ve etkili ürünler kullanarak. Bu ürünlerden nasıl mı yararlanabilirsiniz merak ediyorsanız işte o yöntemler…

TER KOKUSU İÇİN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

KARBONAT

Kötü kokularda etkili ve nemi emme potansiyeli yüksek bir üründür. Karbonat iyi bir temizleyici ve aynı zamanda derinlemesine etki eden doğal bir üründür

-Terleyen bölgelerinize süreceğiniz karbonat kötü kokulara neden olan bakterileri sterilize eder. İsterseniz bir paça mısır nişastası ile karıştırabilirsiniz.



ELMA SİRKESİ

Etkili bir çözüm olan elma sirkesi vücudu toksinlerden arındırarak bakterileri öldürür. Dezenfekte bir ürün olan elma sirkesi vücuttaki mantar gibi pek çok hastalığa da şifa olmaktadır.

-Aynı oranda elma sirkesi ve suyu karıştırarak terleyen bölgelerinize sürebilirsiniz. Bu işlemi her gün düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

LİMON

Anti bakteriyel özelliğe sahip olan limon aynı zamanda vücut sıvılarının PH derecelerini dengeler. Hassas vücutlarda bile kullanabilen limonu yalnızca su ile karıştırılması önerilmektedir.

-Limon suyunu koltuk altı ve terleyen bölgelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.