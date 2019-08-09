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THY yeni hostes üniformalarına uygun makyaj stili oluşturdu
THY yeni hostes üniformalarına uygun makyaj stili oluşturdu
Kabin ekibinin üniformalarını değiştiren Türk Hava Yolları, şimdi de kıyafetlere uygun bir makyaj stili oluşturdu. Hosteslerin makyajı doğal tonlarda yapıldı...
Güzellik 9 Ağustos 2019 - 12:12

Türk Hava yollarının kabin ekibi, haftabaşı itibariyle yeni üniformaları giymeye başladı. İtalyan modacı Ettore Bilotta’ya hazırlatılan, kırmızı-gri ağırlıklı kıyafetler için şimdi de özel bir makyaj stili oluşturuldu.
New York’lu marka Bobbi Brown ile işbirliği yapan THY, yeni kıyafetleri ile uyum sağlayacak, doğal tonlarda bir makyaj tercih etti. Kabin ekiplerinin görünümü için özel olarak oluşturulan makyaj stili için beş ürünlük bir makyaj seti oluşturuldu ve makyajın nasıl uygulanacağı, Eğitim Direktörü Eliano Bou Assi tarafından hosteslere detaylı bir şekilde anlatıldı. Hosteslere rimel, allık, göz kalemi, ruj ve fardan oluşan bir set verildi. Bundan sonra kabin ekibi, öğrendikleri makyaj stili sayesinde makyajlarını kendileri yapacaklar…

Son güncelleme: 12:32 - 09.08.2019
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