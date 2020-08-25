Tırnağa nazar boncuğu nasıl yapılır?

Günümüzde kadınların tırnak süslemedeki tercihlerinin değişmesine ek olarak ortaya çıkan tırnak sanatı sıradan olan tek renk oje seçeneğinden çıkılarak yerine desenli ve özel figürlerin uygulandığı yöntemler kullanılmaya başlamıştır. Çiçekli, dalgalı, benekli veya nazar boncuklu oje kullanımı kadınlar arasında her geçen gün daha da popüler olmaya devam ediyor. Evde kendi başınıza bile yapabileceğiniz Nail Art sanatı ile tırnaklarda sıra dışı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Şimdi tırnaklara yapımı çok kolay olan nazar boncuğu yapımı hakkında bazı ipuçlarını sizlerle paylaşacağız.

Görünümü ile baştan aşağı kusursuz olmak isteyen kadınlar, her detaya önem veriyor ve tırnaklarının yalnızca bakımlı olmasını değil aynı zamanda onların farklı bir sanata bürünmesini arzu ediyor. Birbirinden farklı metaryaller, figürler ve göz alıcı renklerle tırnak süsleme sanatı olarak adlandırılan Nail Art, her geçen gün dünya genelinde kadınların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

TIRNAĞA NAZAR BONCUĞU SÜSLEMESİ

Gerçek bir nazar boncuğuna benzeyen bu süsleme kadınlar tarafından her zaman çok seviliyor. Minik bir nazar boncuğu ile hoş bir görünüm yakalamak bu yöntem ile oldukça kolay.

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER:

– Mavi ve beyaz oje,

– Kürdan ve şeffaf cila

Mavi oje kullanımında dilediğiniz tonu seçebilirsiniz ancak parlament mavi iyi bir seçim olabilir. Mavi ojenizden fırça veya kürdan ile dikkatli bir şekilde alarak tırnağın üzerine damlatın ve kuruması için biraz bekleyin.

Ardından beyaz ojeden alın ve üzerine daha küçük bir damla yapın.

Tekrar mavi ojeden alarak beyazın ortasına minik bir nokta koyun.

Yapmış olduğunuz bu nazar boncuğu gerçeğe yakın kabartmalı duracaktır. Uygulayabileceğiniz diğer bir nazar boncuğu yöntemi ise tırnağınızda daha sade bir görünüm verir. Aşağıdaki yöntem ile tırnağınıza sevimli, sade bir nazar boncuğu yapabilirsiniz.

Kürdan yardımı ile mavi ojeden alarak tırnağınıza mavi içi boyalı bir daire çizin ve kurumasını bekleyin.

Üzerine tekrar beyaz oje ile daha küçük bir daire çizin.

Beyaz ojede kuruduktan sonra mavi bir nokta koyarak gözü tamamlayın.

İki uygulamanın ardından cila sürerek daha parlak ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.