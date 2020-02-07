Tırnak bakımı güzelliğin yanı sıra sağlığımız açısından da oldukça büyük önem taşır. Ellerimiz hemen hemen her daim çalışır ve etraftaki tüm bakteri ve kirin ellerde birikmesine ve tırnaklara hapsolmasına neden olabilir. Tabi tırnakların hijyenik olması bakımlı olması anlamına gelmez. Bakımlı tırnaklar için en çok kullanılan ise güçlendirici yağlardır. Peki, tırnak bakımında hangi yağlar kullanılabilir?

Tırnakların içerisindeki biriken kirler bulaşık yıkarken, yemek hazırlarken bakterilerin bulaşmasına ve onları besin yoluyla tekrar tüketmemize neden olabilir. Ellerimize gösterdiğimiz hijyen sağlımızı riske atmamızı ve onları bakteri ve kirden uzaklaştırmamızı sağlar. Bakımlı tırnaklar aynı zamanda görselliğimize verdiğimiz önemi gösterebilir. Kalın, sağlıklı ve güçlü tırnaklar yalnızca iyi görünmekle kalmaz ayrıca daha iyi hissetmememize yardımcı olabilir. Oje, aseton, kuru kış havalarına maruz kalmak ince tırnakların nedenlerinden sadece birkaçıdır. Zayıflamalarına ve kırılmalarına ne sebep olursa olsun bazı yağlar kalınlaşmasına yardımcı olarak sağlığına kavuşmasını sağlayabilir. Öyleyse tırnak bakımında hangi yağlar kullanılır? İşte tırnak bakımında kullanılan doğal yağlar ve bazı ipuçları…

GÜÇLENDİRİCİ ETKİYE SAHİP BİTKİSEL YAĞLAR

Lavanta, Hindistan cevizi yağı, keten tohumu yağı, badem yağı, zeytinyağı, jojoba yağı zayıf ve kırılgan tırnakları güçlendirebilir. Güçlendirici özelliklere sahip diğer yağlar arasında çay ağacı yağı, limon ve mür yağları bulunabilir. Bu yağlar tırnaklardaki incelmeyi ve kırılmayı azaltmak için gereken nemi geri kazandırır.

TIRNAK BAKIMINDA KULLANILAN YAĞLAR NASIL UYGULANIR?

Tırnak bakımı için hangi yağı seçerseniz seçin sadece 2 damla uygulamanız yeterlidir. Yağı katiküllerin etrafına ve tırnakların yüzeyine doğru masaj yapın. Yeni büyüyen tırnaklarınızı beslemek için katiküle ve tırnak yüzeyine uygulamak önemlidir.