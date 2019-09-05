Bakımlı tırnaklar her zaman dikkat çekicidir. Dış görünüşünüz ne kadar hoş olsa da tırnaklarınız biçimsiz ve bakımsız ise görüntünüz göze pek hitap etmeyecektir. Eğer bir mantar enfeksiyonu yok ise sararan tırnaklar sürekli oje kullanımı ile oluşabilir. Peki tırnak beyazlatma ve uzatmak için neler yapılabilir?

Tırnak bakımını ister evde iste kuaför salonlarında yaptırabiliriz. Bakımlı bir elin en önemli parçası tırnaklardır. Tırnak bakımı denilince aklımıza yalnızca törpülenmiş ve oje sürülmüş tırnaklar gelmemelidir. Sararan tırnakları oje ile kapatmaya çalışmak tırnakların havasız kalarak iyice sararmasına neden olabilir. Bakımlı tırnaklar için tırnakların temizliğine özen göstermeli ve hava almasını sağlamalıyız. Sigara kullanan kişilerde de sıklıkla tırnaklarda sararma görülmektedir. Tırnak uzatma konusunda da bazılarımız çoğunlukla başarısız olabiliriz. İnce ve kırılgan yapıda olan tırnaklar uzarken zedelenebiliyor veya kırılabiliyor. Yeniden tırnakları aynı boyuta getirip uzatmaya başlamak ise çekilmez ve çileli bir hal alıyor. Tırnaklarınız kırılıyor ve bir türlü uzatamıyorsanız ve sararan tırnaklarınızdan şikâyetçi iseniz işte tırnak beyazlatma ve tırnak uzatmak için yapabilecekleriniz. Evinizde hazırlayacağınız malzemelerle tırnakları güçlendirebilir ve beyaz tırnaklara sahip olabilirsiniz. İşte o yöntemler…

KARBONAT İLE TIRNAK BEYAZLATMA YÖNTEMİ

Malzemeler;

1 yemek kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Macun kıvamını almasını sağlayın. Tırnaklarınıza bir diş fırçası ile nazikçe sürün ve 5-10 dakika tırnaklarınızda bekletin. Ardından ılık su ile temizleyin.

Bir diğer yöntem ise;

Malzemeler;

Karbonat

Oksijenli su

Yapılışı;

Oksijenli su ve karbonatı iyice karıştırın ve tırnaklarınıza sürün bir süre sonra durulayın.

DİŞ MACUNU İLE TIRNAK BEYAZLATMA YÖNTEMİ

Tırnaklarınız diş macun ile kolaylıkla beyazlatabilir ve bakımını sağlayabilirsiniz. Yumuşak başlı bir diş fırçasına macun sürün ve tırnaklarınıza sürerek bekletin ardından ılık su ile durulayın.

TIRNAK UZATMAK İÇİN GÜÇLENDİRİCİ BAKIM

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

Bir tatlı kaşığı deniz tuzu

1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı;

Temiz bir kabın içerisinde malzemelerin kıvam almasını sağlayın. Küçük bir kaba su koyarak ocakta ısıtın. Daha sonra tıpkı benmari usulü gibi malzemeleri koyduğunuz kabı suyun içerisine koyun ve biraz ısınmasını sağlayın. Karışım soğuyunca tırnaklarınızı batırıp 15 dakika bekletin. Daha sonra ellerinizi sabunlayın. Bu uygulamayı haftada 2-3 kere yaparsanız etkili sonuçlar alabilirsiniz.