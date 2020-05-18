Tırnak eti nasıl alınır?

El ve ayak bakımı özellikle görünümüne önem veren kişiler için büyük öneme sahiptir. Bunun için sürekli kuaföre gitmek can sıkıcı olsa da evde uygulanan bazı yöntemler tırnak etlerinin alınmasından, maniküre hatta pedikür işlemlerine kadar size yol gösterici olur. Bu sayede hoş görünmeyen tırnak etlerinizden kurtulabilir ve steril bir ortamda mükemmel bir bakım sağlayabilirsiniz.

Katikül olarak da adlandırılan tırnak etleri alınmadığında kötü bir görünüm ortaya çıkar. Ancak tırnak etlerini kesmenin bazı püf noktaları bulunur. İşte tırnak etlerini kolaylıkla kesmeniz için bazı ipuçları…

– Tırnak etlerinin bakımı yapmak için en doğru zaman duş sonrasıdır. Duştan sonra tırnak işlemleri, manikür ve pedikür yapımı daha da kolay olacaktır.

– Tırnak etlerinizi keseceğiniz makasın hijyenik olmasına özen gösterin.

– Makası kullanırken derinden kesmemeye dikkat edin aksi takdirde kanatabilir ve yara meydana gelebilir. Bu durum başta sağlığınız olmak üzere görünümünüze de zarar verir.

– Tırnak etrafındaki etleri bir seferde makasla dolanarak çıkartın.

– Eğer tırnak etlerinizi kesmekte zorlanıyorsanız sadece geri itebilirsiniz.

Diğer yöntem ise tırnak etlerinizin kötü görünümünden size kurtaracak farklı bir yoldur. Bu küçük bakımla tırnak etlerinizi kesmeden sağlıklı görünmelerini sağlayabilirsiniz.

KATİKÜL BAKIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– Ellerinizin dayanabileceği sıcaklıkta bir miktar su

– 1 çay kaşığı süt

– 1-2 damla kantaron yağı

– 1-2 damla lavanta yağı

YAPILIŞI

Hazırlamış olduğunuz suyun içine süt, kantaron yağı ve lavanta yağını ekleyin. Lavanta yağı güzel bir koku sağlarken kantaron yağı tırnak çevresinin beslenmesini ve yaraların iyileşmesini sağlayacaktır. Ellerinizi bu suyun içinde 5 dakika kadar beklettikten sonra tırnak etlerinizi portakal çubuğu ile hafifçe iterek tırnak etlerinizin rahatsız edici görünümünden kurtulun.