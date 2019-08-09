Tırnak eti soyulması kötü bir görünüm kazandırırken bazı hastalıkların da habercisi olabilir. Tırnak kenarlarında derinin kalkması tedavi edilmediği sürece kalıcı olabilir ve deride döküntüler meydana gelebilir. Peki Tırnak eti neden soyulur? Tırnak eti nasıl düzelir?

Tırnak eti tedavisinde öncelik görselliğe verilerek çoğu zaman dışardan müdahale edilir fakat tırnak etinin soyulmasının altında yatan sebepleri araştırarak tedavi uygulamak kesin çözüm yoludur. Dışarıdan uygulanan manikür yöntemi kısa bir süre geçicilik sağlayacak bir süre sonra sorun tekrar kendini yenileyecektir. Tırnak eti soyulmasında en önemli etken cilt kuruluğu ve C vitamini eksikliği gelmektedir. Eğer çok fazla tırnak eti soyulması şikayetiniz varsa mutlaka doktora başvurup kan testi sonucu değerlendirilmesi gerekebilir. İşte tırnak eti neden soyulur ve tedavi yöntemleri…

TIRNAK ETİ NEDEN SOYULUR?

Tırnak eti soyulmasında beslenmenin ve bazı kötü alışkanlıkların da buna sebep olduğu gözlemlenmektedir. Sağlıksız ve düzensiz beslenme hayatımızı büyük ölçüde etkilemekte ve buna bağlı olarak vücudumuzda çeşitli mesajlar vermektedir. İşte tırnak soyulmasının nedenleri…

– Ülkemizde sıklıkla yaşanan kansızlık sorunu

– Yetersiz ve dengesiz beslenmeden dolayı oluşan vitamin eksikleri

-Tırnak yeme alışkanlığı

-Kullanılan kimyasal içerikli kozmetik ürünler

-Cilt hastalıkları tırnak eti soyulmalarına neden olabilir.

TIRNAK ETİ NASIL DÜZELİR?

Tırnak eti soyulan kişiler kalkan derileri soymamalı aksi takdirde kanama ve ağrı yaşanmasına neden olabilir. Bu derileri soyarak derinin daha kapsamlı olarak genişlemesine neden olabilirsiniz. Tırnak etlerini uygun ve hijyenik manikür makası veya tırnak makası ile kesebilir ardından tırnaklarınıza iyi bir nemlendirici sürebilirsiniz. Tırnak eti soyulan kişiler ellerini kimyasal içerikli deterjanlardan uzak tutmalı, kullanılması dahilinde eldiven takması önerilir. Tırnak etlerinize gereken nemi sağlamak ve iyileştirmek adına portakal yağı, jojoba yağı, badem yağı, argan yağı ve çay ağacı yağı sürebilirsiniz. Vazelin ve aloevera jeli kullanarak cildin yenilenmesini ve yumuşamasını sağlayabilirsiniz.