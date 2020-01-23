Tırnak etlerini yumuşatmak için neler yapılabilir? Tırnak etleri nasıl düzelir?

Kuru ve soyulan tırnak etleri katikül olarak da adlandırılır. Uzun süre bakım yapılmadığı takdirde çeşitli mantar veya bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilecek şekilde çatlayabilir ve hasar görebilirler. Aynı zamanda bakımsız görünümü ile oldukça rahatsız edici bir durumdur. Peki, tırnak etleri nasıl düzelir?

Her kadın bakımlı ve sağlıklı ellere sahip olmak ister. Bunun yolu ise doğru uygulanan manikür tekniğidir. Tırnak yapınız ne kadar kötü olursa olsun evde düzenli olarak uygulayabileceğiniz bakımlarla tırnak etlerinizin kötü görünümünden kurtulabilirsiniz. Peki tırnak etleri nasıl yumuşatılır? İşte tırnak etlerini düzeltme teknikleri ve bazı ipuçları…

KATİKÜLLERDEN KURTULMANIN KLASİK YOLU: MANİKÜR

Elleriniz için dayanabileceğiniz sıcaklıkta bir su hazırlayın. Suyunuzun içerisine kantaron yağı veya 1-2 damla lavanta yağı ilave edin. Evinizde bitkisel yağ bulundurmuyorsanız yarım limon suyu ya da elma sirkesi ile katiküllerin yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Ellerinizi hazırlamış olduğunuz suyun içerisinde 5-10 dakika beklettikten sonra maniküre başlayabilirsiniz. Yumuşayan etlerinizi nazikçe kesin ve tırnaklarınızın üzerindeki etleri itin. Bu işlemden sonra tırnaklarınızı kısaltın ve tırnaklarınızı törpüleyin. Elleriniz için uygun olan bir nemlendiriciyi sürdükten sonra dilerseniz oje sürebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE KATİKÜLLERİNİZİ YUMUŞATIN

Manikür yapmak için zamanı olmayan herkes Hindistan cevizi yağı ile tırnaklarındaki etleri yumuşatabilir ve tırnaklarının güçlenmesini sağlayabilir. Her tırnağınıza 2 damla Hindistan cevizi yağı damlatın ve nazikçe masaj yapın. Yağın emilimi için ardından eldiven giyerek yağın nüfuz etmesini sağlamalısınız. 10 dakika eldivenle bekledikten sonra arta kalan fazla yağı pamuk veya peçete ile alın. Haftada bir kez uygulayarak katiküllerinizi nemli ve güçlü tutabilirsiniz.