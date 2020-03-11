Bazen tırnaklarda hassaslaşma meydana gelebilir, bu da tırnaklarda kırılma ve soyulmayla sonuçlanır. Tırnakların kırılmasını ve soyulmasının birçok farklı nedeni vardır. Vitamin ve mineral eksikliğinden troid hastalığına kadar altta yatan bazı hastalıklardan dolayı tırnaklarda kırılma ve soyulma meydana gelebilir. Peki, tırnak kırılması ve soyulması nasıl önlenir?

Tırnaklar ilerleyen yaşlarda tıpkı cilt gibi büyüme şeklinde değişiklikler yaşanabilir. Yaşlanma bağlı olarak tırnaklara yaşanan değişim kan dolaşım sorunları veya UV ışınlarına aşırı derecede maruz kalma sonucu görülebilir. Peki tırnaklarda kırılma ve soyulma nedenleri nelerdir? Tırnak kırılması ve soyulması nasıl önlenir?

TIRNAK KIRILMASI VE SOYULMASI NEDENLERİ

-Kalsiyum ve demir eksikliği

-Biotin vitamini eksikliği

-Kansızlık

-Yetersiz beslenme

-Tırnak mantarı

-Cilt hastalıkları

-Çok fazla oje kullanımı

-Elleri aşırı yıkamak

-Eldiven kullanmadan ellerin kimyasal deterjanlara maruz kalması

-Troid hastalığı

-Tırnaklarda kahverengi ya da renk değişliğine yol açan böbrek rahatsızlığ

KIRILAN VE SOYULAN TIRNAKLARI TEDAVİ ETMENİN EN İYİ YOLU

-Demir açısından zengin yiyecekler tüketmek ya da demir takviyesi almak.

-Tırnaklarınızın hijyenine özen göstermek ve nemli tutmak.

-Fazla uzatmadan düzenli olarak tırnakları kısaltmak.

-Tırnakların hava almasını sağlamak ve ojenizi çıkartırken tırnaklardan tamamen aseton yardımı ile iyice temizlenmesini sağlamak.

-Temizlik yaparken eldiven kullanmak.

-Tırnaklarınızı ağır işlere maruz bırakmamak.

Tırnaklarınızın rengi ve dokusu her zaman sağlık sorunlarınız hakkında size bazı bilgiler verebilir. Bu nedenle altta yatan durumlar için tedavi olmak tırnak kırılması ve soyulma sorununu kesin olarak ortadan kaldırır. Eğer tırnaklarınızdaki hassasiyet geçmiyor ve sürekli kırılıyor ve soyuluyorsa bir uzmana danışmanızda fayda vardır.