Tırnaklar, genel sağlığınız hakkında size birçok bilgi verirler. Tırnak renginin sararması genellikle enfeksiyon ya da tırnak mantarının bir belirtisidir. Peki, tırnak sararması hangi vitamin eksikliğinden olur? Sağlıklı görünen tırnaklar için hangi vitamin ve mineralleri tüketmeliyiz?

Kadınlar arasında yaygın olan tırnak cilasının uzun süre kullanımı ve vitamin eksikliği sararmaya neden olurken ayrıca kronik akciğer rahatsızlıkları, lenfatik tıkanmalar gibi daha ciddi hastalıklardan dolayı tırnaklara renk değişiklikleri ortaya çıkabilir.

Keratin vitamininden oluşan tırnaklar günde 0,2 mm uzar. Cilt ve saçlara oranla güçlü bir yapıya sahip olsa da bazen çok kolay kırılabilirler. Tırnak bakımının ihmal edilmesi, yanlış manikür ve pedikür, tırnakların günlerce ojeye maruz kalması, kozmetik ürünler ve en önemlisi vitamin ve mineral eksikliğinden dolayı tırnaklarda bazı olumsuz değişimler yaşanır. En yaygın sorunlardan biri de tırnaklarda sararma sorunudur. Bunu gidermenin en iyi yolu ise vitamin ve minerallerinden yararlanmaktır. Peki sağlıklı görünen tırnaklar için hangi vitamin ve mineralleri tüketmeliyiz? İşte yanıtı…

-B1 vitaminleri tırnakların keratein sentezi için gereklidir. Et, balık, ceviz, fındık ve tam tahıl ürünlerini tüketerek B1 vitamin eksikliğini ortadan kaldırabilirsiniz.

-B2 özellikle saç ve tırnakların hızla büyümesini sağlar. Bunun için et ve süt ürünlerinden faydalanabilirsiniz.

-E Vitamini cilt, saç ve tırnakların sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olur.

-Kükürt ve silisyum tırnaklar için alınması gereken olmazsa olmaz minerallerdir. Tırnaklarınızın güçlenmesini ve büyümesini sağlar.