Topuk çatlakları nasıl giderilir? Topuk çatlaklarına ne iyi gelir?

Cildimiz ve saçlarımız için bakım yaparken ayaklarımız için gerekli bakım uygulamayı hep göz ardı ederiz. Oysa ayaklar tüm gün yükümüzü taşıyan ve düzenli bakımı hak eden organlarımızdan biridir. özellikle yaz aylarını gelmesiyle dikkat çeken ayaklar bakım yapılmadığı takdirde hijyen ve estetik açıdan kötü bir görünüme sahip olabilirler.

Tüm gün oradan oraya koşuşturduğumuz ayaklarımız zamanla birçok tehlike ile karşılaşabilir. Hava almayan, iyi temizlenmeyen ayaklarda bakteri ve kir üreyerek mantar oluşumuna da zemin hazırlar. Bakımsız ayakların en belirgin özelliği çatlak topuklardır. Bakım eksikliğinden kaynaklanan topuk çatlakları müdahale edilmediği takdirde zamanla çatlaklarda artış ve büyüme gerçekleşebilir. Çatlayan topuklarda bakteri oluşumu artarak bu bölgelere hızla yerleşebilir. Estetik açıdan hoş görünmeyen bu çatlaklar kötü görünüme neden olabilir. Evinizde düzeli olarak yapabileceğiniz doğal tedavilerle ayak çatlaklarınızdan kurtularak bakımlı ve sağlıklı ayaklara kavuşabilirsiniz. İşte topuk çatlakları nasıl giderilir ve hangi yöntemler iyi gelir bilmeniz gereken tüyolar…

EVDE TOPUK ÇATLAKLARI NASIL GİDERİLİR?

AĞIZ BAKIM GARGARASI VE SİRKE

Bir fincan ağız bakım gargarası ve bir fincan elma sirkesini karıştırın. Bu karışımın içinde 15 dakika beklettiğiniz ayaklarınızı ponza taşı ile fırçalayarak ayaklarınızı durulayın. Son olarak ayaklarınız için uygun bir kremle nemlendirin. Bu işlemi ayaklarınız iyileşene kadar her gün uygulayabilirsiniz. Sirke içeriğindeki asitlerin etkisi ile bakterilerin yok olmasını ve ayakların yumuşayarak ölü derilerden arınmasını sağlar. Ağız bakım gargarası aynı zamanda alkol içermektedir. Ayaklarda ki mantar enfeksiyonlarına, siğillere, ve çatlaklara iyi gelir.

MUZ

Muz kabuğu aminoasitler ve kuru cildin nemlenmesini sağlayan A B, C ve E vitaminlerini içerisinde barındırır. Tükettiğiniz muzun kabuğunu çöpe atmak yerine ayaklarınızda peeling etkisi yaratabilirsiniz.

Muz kabuğunun içerisindeki lifli kısımları ayaklarınıza sürün ve kurumasını bekleyin. Daha sonra ayaklarınızı ılık su ile durulayın. Ayaklarınıza haftada 2-3 defa uygulayabileceğiniz muz ayaklardaki kuruluğun giderilmesine yardımcı olur ve çatlaklara iyi gelir.