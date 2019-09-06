Topuk dikeni kişinin günlük yaşamını zorlaştıran ve hareket etme kapasitesini kısıtlayan durumlardan biridir. Topuk dikeni kişinin çok fazla ayakta kalması ve çıplak ayak soğukta dolaşması ile ayaklarda meydana gelen ağrılı bir rahatsızlıktır. Peki topuk dikenine ne iyi gelir? Bitkisel tedavi önerileri...

Topuk dikeni diğer bir adıyla kalkaneal spurs ya da osteofitler olarak bilinir. Topuk dikeni teşhisi konulmada zorluk çekilen bir rahatsızlıktır. Kişinin yaşamını olumsuz etkileyen bu durum ayaklarda ağrı ve batma yaşanmasına neden olur. Topuk dikeni sorunu yaşayan kişiler zaman zaman yaşanan acı hissinden dolayı yürümekte zorluk çekebilirler. Eğer gün içerisinde ağrı yaşıyorsanız ayaklarınızı yüksek bir yere uzatarak dinlenmek fayda sağlayabilir. Ayaklarınıza buz kompresi uygulayabilirsiniz bu yöntem de ayaklarınızda ki ağrıları dindirmeye yardımcı olabilir. Topuk dikeni genellikle kilolu ve fazla hareket eden kişilerde görülebilir. Ayaklarda sanki taş varmış gibi batma hissinin yaşanması ile günlük yaşamı büyük ölçüde etkilemektedir. Topuk dikeni rahatsızlığı yaşayan kişiler rahat ve ortopedik ayakkabılar tercih etmelidir. Topuk dikeni tedavi edilmezse kişinin ayağında yaşadığı rahatsızlık geçmeyebilir. Erken tanı ile topuk dikeni rahatsızlığından kurtulmanız mümkün. Topuk dikeni rahatsızlığının belirtilerinden şikâyetçiyseniz bitkisel tedavi yöntemleri ile topuk dikeni rahatsızlığına son verebilirsiniz. Topuk dikeni için bitkisel tedavi önerileri nedir? İşte o yöntemler…

BİTKİSEL TEDAVİ ÖNERİLERİ

KEKİK

1 çay bardağı kekiği bir kova sıcak suya ilave edin ve suyun ılımasını bekleyin. Ayaklarınızı suyun içerisinde 45-50 dakika bekleterek ayaklarınızdaki ağrıları dindirebilir ve tabanın yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

VİCKS

1 yemek kaşığı vicks ile 1 litre suyu karıştırın ve bu suyun içerisinde ayaklarınızı beklettikten sonra streç film ile ayaklarınızı sarın. Tüm gece bu şekilde kalsın. Sabah streç filmi çıkarıp pamuk bir çorap giyinebilirsiniz.

EPSOM TUZU

3 çorba kaşığı epsom tuzunu bir kovanın içerisine atın. Tuz eriyince ayaklarınızı bu kovada 40 dakika dinlendirin. Düzenli olarak uyguladığınız takdirde topuk dikenini tedavi edebilirsiniz.