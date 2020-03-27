Ucu olmayan yani baş vermemiş kör sivilceler cildin alt katmanında oluşan kistik akne veya nodüllerin irini açığa çıkarmadığı sivilcelerdir. İltihap cildin alt katmanında olduğundan dolayı oldukça ağrılı ve rahatsız edicidirler. Peki, ucu olmayan kör sivilce nasıl iyileşir? İşte birkaç öneri...

Cildin altında ortaya çıkan bazen kızarık ve şiş olan bu kör sivilceler diğer akne türüne göre oldukça farklıdır. Kör sivilceler uzaktan fark edilmese de yumru şeklinde cildinizin herhangi bir yerinde gelişebilir. Bu tip akneler gözeneklerde sıkışan sebum (yağ) kir ve bakterilerden dolayı meydana gelir. Sonuç olarak cildinizin altında diğer sivilcelerin sahip olabileceği gibi yalnızca başı olmayan kör bir yumru meydana gelir.

Cildinizin altında dokunduğunuzda acı veren geniş bir alan görebilirsiniz. Aynı zaman da bu alan cildin iltihaplanması nedeniyle kızarmış olabilir. Kör sivilcelerden kurtulmak zor olsa da sabır ve özenle tedavi edilebilirler. İşte ucu olmayan sivilceleriniz için tedavi yöntemleri…

UCU OLMAYAN KÖR SİVİLCELER NASIL İYİLEŞİR?

SIKMAK YA DA PATLATMA DÜRTÜSÜNDEN KAÇININ

Sizi ne kadar rahatsız ederse etsin asla kör bir sivilceyi patlatmaya ya da sıkmaya çalışmayın. Bu sivilceler cildin yüzeyinde oluşmadığından dolayı zaten patlatmak imkansızdır. Kör bir sivilceyi sıkma eylemi iltihabı daha kötü bir hale sokabilir.

SICAK KOMPRES UYGULAYIN

Sıcak kompresler kör sivilcelerin ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Günde 3-4 kez 10 dakika kompres uygulamak irinin iyileşmesine yardımcı olur.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi antiseptik özelliğinden dolayı cildi bakterilerden arındırır ve sivilcelerin iyileşmesine katkıda bulunur. Kör sivilcenizin bulunduğu bölgeye nazikçe elma sirkesini tonik gibi uygulayarak ağrısını azaltabilir ve iyileşmesini sağlayabilirsiniz.