Ünlü kadınların ilginç güzellik sırları

Moda, sanat ve beyaz perdenin tanınmış kadınlarının güzellik sırlarını duyunca çok şaşıracaksınız. Kimi hemoroid kremi sürüyor, kimi bülbül dışkısı kullanıyor kimi de havyardan vazgeçemiyor...
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Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Sandra Bullock, Kate Hudson, Victoria Beckham gibi dünyaca ünlü kadınların güzellik sırlarını merak ediyor musunuz? İşte kimi arı zehri, kim hemoroid kremi, kimi bülbül dışkısı kimi de havyar kullanan isimlerin okuyunca çok şaşıracağınız güzellik rutinleri…
Güzel oyuncu Blake Lively’in parlak, gür ve güçlü saçlarının sırrı mayonez maskesinde gizli. Annesinin öğüdü olan bu uygulama sayesinde daha sağlıklı saçlara sahip olmuş.
Oyuncu Olivia Munn kırışıksız cildini Japon patatesine borçluymuş. Güzel oyuncu kırışıklıklardan arınmış cildi için sık sık hyalüronik asit açısından zengin Japon patatesi tüketiyormuş..
Güzelliği için paradan kaçınmayan oyuncu Angelina Jolie sağlıklı ve fit görünümü için bol bol havyar yiyormuş. Yağ bakımından zengin ve oldukça pahalı olan Bearii havyarı ile vücudundaki çatlaklarından, lekelerinden kurtulmuş.
Oyuncu Kate Hudson, güzelliği için en masrafsız ve pratik bir yol deniyor. Parlak ve sıkı bir cilt için buz dolu bir kaba yüzünü sokuyor ve birkaç saniye bekledikten sonra çıkarıyor. Bu sayede yüzündeki şişkinliği ve kızarıklığı giderdiğini, gözenekleri sıkılaştırdığını söylüyor.
Bir diğer masrafsız oyuncu ise Scarlett Johansson… Güzel yıldız tonik olarak elma sirkesi kullanıyor. Sirkenin antibakteriyel etkisinden faydalanan Scarlett’ın porselen cildine bakılırsa, kendine aknelere karşı etkili bir müttefik bulmuş…
Genç şarkıcı Selena Gomez ter yatağı olmadan neredeyse sokağa çıkmıyormuş. Hatta her gittiği yere de taşıyormuş. Çünkü bu ter yatağında 45 dakika yatarak vücudundaki toksinlerden arınıyormuş. Üstelik bu uygulama vücudu da inceltiyormuş.
Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın arı zehri kullandığını bilmeyen pek yoktur. Düşes, cilde botoks etkisi verdiği söylenen arı zehiri içeriğine sahip ürünler kullanıyor.
Ünlü model Hailey Baldwin ise ilginç bir yöntem deniyor. Baldwin, özel bir klinikte üretilen ve temel içeriğinde kendi kanı kullanılan bir yüz kremi kullanıyor.
Lüksü seven bir diğer kişi ise Jennifer Lopez… Ünlü şarkıcı yüz için üretilen ve 60 mililitresi 1000 TL gibi bir fiyata satılan bir krem kullanıyor.
En tuhaf güzellik rutinine sahip isimlerden biri Sandra Bullock… Ünlü oyuncu şişkin göz altları için hemoroid kremi kullanıyor…
Victoria Beckham temiz ve pürüzsüz bir cilt için bülbül dışkısı kullanıyor. Japon kültüründen gelen ve Geisha Facial olarak da bilinen bu cilt bakımı içeriğindeki bu sıra dışı madde ile cilt dokusunu yeniliyormuş.
Son güncelleme: 14:32 - 23.11.2018