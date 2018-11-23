Ünlü kadınların ilginç güzellik sırları

Moda, sanat ve beyaz perdenin tanınmış kadınlarının güzellik sırlarını duyunca çok şaşıracaksınız. Kimi hemoroid kremi sürüyor, kimi bülbül dışkısı kullanıyor kimi de havyardan vazgeçemiyor...

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Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Sandra Bullock, Kate Hudson, Victoria Beckham gibi dünyaca ünlü kadınların güzellik sırlarını merak ediyor musunuz? İşte kimi arı zehri, kim hemoroid kremi, kimi bülbül dışkısı kimi de havyar kullanan isimlerin okuyunca çok şaşıracağınız güzellik rutinleri…