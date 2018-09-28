Ünlü makyaj sanatçısı Luca Mannucci’den Türk kadınlarına özel makyaj püf noktaları, ipuçları ve tavsiyeleri

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Bugüne dek Tina Turner ve Çinli film yıldızı Gong Li gibi birçok başarılı isme makyaj yapan, Deborah Milano'nun ünlü makyaj sanatçısı Luca Mannucci, geçtiğimiz hafta Watsons’ın davetlisi olarak İstanbul’daydı. Ünlü makyaj sanatçısı, Türk kadınları için altın değerinde önerileri ve ipuçları ile doğru bilinen yanlışları da açıkladı. Türk kadınının saç, yüz ve göz renginin tam bir sonbahar makyajına uygun bir profil olduğunu belirten Mannucci, Türk kadınlarının güzelliğini ön plana çıkarmak için daha doğal ve sofiste makyaj yapmalarını öneriyor.

Türk kadınının en dikkat çeken özelliklerinin gözleri ve derin bakışları olduğunu söyleyen Mannucci'ye göre 2018 sonbahar sezonunda metalik gözler ve dudaklar ön planda oluyor. Yoğun eyeliner kullanımı ve dikkatlice şekillendirilmiş kaşlar da sezonun öne çıkan trendleri arasında yer alıyor. Türklerin yoğun makyaj uygulamalarını tercih ettiğini belirten Mannucci, tam tersi bir uygulama yapılmasını gerektiğinin altını çizerek, doğal görünümlü bir cilt makyajıyla güzelliğin ön plana çıkarılabileceğini belirtiyor. Mannucci'ye göre, mat bir makyaj bazı uygulandıktan sonra doğal ve ince yapılı az miktarda fondöten, fırça yerine parmaklarla dağıtılarak ciltte daha taze bir görünüm elde ediliyor.

Altın, gümüş, yeşil ve turuncu bu sonbaharın favori renkleri arasında yer alıyor. Türk kadınlarının genelde buğday tenli olduğunu belirten ünlü makyaj sanatçısı, kahve alt tonlu rujların tavsiye ediyor. Yani sıcak nude ve kestane rengi rujların tercih edilebileceğini belirtiyor. Luca'ya göre son dönemin modası olan bronz ve gece mavisi renkleri ile göz makyajlarına farklı bir yorum getirilebiliyor. Elmacık kemiklerini ön plana çıkarmak, canlı ve sağlıklı bir görünüm elde etmek içinse açık renk allıklar tercih etmek gerekiyor. Kirpiklere bolca uygulanmış maskara ile bakışlar ön plana çıkarılırken, canlı renklerde tercih edilen bir ruj ile de cildiniz çok daha canlı ve sağlıklı görünüyor.