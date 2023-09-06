Ünlü manken Linda Evangelista açıkladı: Kanserle mücadele ettim

90'lara damga vuran ünlü mankenlerden Linda Evangelista yıllar sonra yaptığı açıklamayla şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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90’lı yılların ünlü mankenlerinden biri olan ve Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi isimlerle “süpermodel” kavramını yaratan Linda Evangelista uzun bir süre sonra kamuoyunun karşısına çıktı ve yaptığı açıklama ile gündem oldu.

People dergisine kapak olan ve uzun açıklamalarda bulunan 58 yaşındaki Evangelista, son yıllarda kanserle mücadele ettiğini söyledi.

2018 ve 2022 yıllarında meme kanseri teşhisi konduğunu ve yıllarca kanserle savaştığını belirten Evangelista, “Hastalık ilk olarak 5 yıl önce düzenli mamografi çekimi sırasında tespit edildi. Ve meme aldırma operasyonu geçirmeye karar verdim” dedi. Bu süreçte 16 yaşındaki oğlu Augustin’in kendisine destek verdiğini belirten Evangelista 2022 yılında ise memesinde bir kitle hissedince hastalığın yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Zorlu bir ameliyat daha geçirdiğini belirten Evangelista, “Şu an iyiyim ama harika değilim. Kanserin yeniden belirme riski görece yüksek. Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ve yanında gelen her şey de bonus” dedi.

Evangelista, “Bir ayağım çukurda ama yine de şükrediyorum” ifadesini kullandı.