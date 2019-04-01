Ünlü marka Game of Thrones koleksiyonu çıkardı

Dünyaca ünlü kozmetik markası, Game of Thrones'un başlamasına sayılı günler kala, dizi ile aynı gün satışta olacak bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyonda kılıçtan fırçalar, göz paletleri, rujlar, eyeliner ve daha pek çok ürün var...

Dünya nefesini tutmuş Game of Thrones’un sekizinci sezonunu beklerken ve tahta kimin oturacağını merak ederken, ünlü kozmetik markası Urban Decay, dizi ile aynı gün satışa çıkacak bir makyaj koleksiyonu hazırladı…

Satış öncesi koleksiyona dair ürünleri paylaşmaya başlayan marka, Arya Stark’ın iğnesinden, Jon Snow’un Longclaw kılıcından, dizinin ikonikleşen kılıçlı tahtından ve daha pek çok ayrıntıdan esinlenerek hazırlamış koleksiyonu.

Yedi Krallık ve Westeros kadınlarından ilham alan, 3 boyutlu pop-up göz farı paleti, göz kalemleri, rujlar, allıklar ve kılıç şeklindeki fırçalar dikkat çekici. Koleksiyondaki ürünleri tek tek de satın alabiliyorsunuz, komple koleksiyonu da… Tüm ürünlerin içinde yer alan paket ise 1500 TL… Koleksiyonun Türkiye’de satışı yok!

