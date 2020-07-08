Varis nedir, neden olur? Varis belirtileri nelerdir?

Varis, derinin hemen altında görülen şişmiş, genişlemiş ve bükülmüş damarlardır. Herhangi bir yüzeysel damar varisli hale gelebilir, ancak en yaygın görüldüğü alan bacaklardır. Varisin belirtileri içerisinde en belirgin olanı ise mavi ve koyu mor renkli damarların ortaya çıkmasıdır. İşte varis ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Varisler birçok insanda görülebilir bazen sadece kozmetik bir sorun olurken bazı insanlar için de varisli damarlar ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilirler. Hatta bazen daha ciddi sorunlara yol açar. Peki varis neden olur? Varis belirtileri nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

VARİS BELİRTİLERİ

Varisler ağrıya neden olabilirler. Varisli damarlara sahip olabileceğinizin belirtileri şunlardır:

– Koyu mor ve mavi renkli damarlar

– Şişkin ve bükülmüş dışarıdan belirgin olan damarlar

– Bacaklarda ağrı hissi

– Ayakta uzun süre kaldığınızda ve oturduğunuzda artan ağrı

– Damarlarda kanama

– Damarların bir veya daha fazlasında kaşıntı

– Variköz ven çevresinde cilt renk değişikliği

VARİS NEDENLERİ

Zayıf ve hasarlı valfler varislere yol açabilir. Kanın devir daim edilmesini sağlayan arterler kanı kalbinizden dokuların geri kalanına taşır ve damarlar kanı vücudunuzun geri kalanından kalbinize geri getirir. Kanı kalbinize geri götürmek için bacaklarınızdaki damarlar yer çekimine karşı çalışmalıdır.

Alt bacaklarınızdaki kas kasılmaları pompa görevi görür ve alastik damar duvarları kanın kalbinize geri dönmesine yardımcı olur. Damarlarınızdaki küçük kapakçıklar kan kalbe doğru akarken açılır ve kanın geriye doğru akmasını önlemek için kapanır. Bu valfler zayıf ve hasarlıysa, kan geriye doğru akabilir ve damarda birikerek damarların gerilmesine veya bükülmesine neden olurlar.

DOKTORA NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

Egzersiz yapmak, bacaklarınızı yukarı kaldırmak ve kompresyon çorapları giymek gibi bazı önlemler varis ağrılarınızı azaltabilir ve daha da kötü olmalarını engellemeye yardımcı olur. Ancak damarlarınız aşırı ağrılara sebep oluyor ve görünümleri ciddi boyutlarda ise doktora danışmanızda fayda bulunur.