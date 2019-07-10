Victoria Beckham kozmetik markası çıkarıyor

Ünlü tasarımcı Victoria Beckham, artık markalar adına kozmetik koleksiyonu çıkarmayacak. Estee Lauder ile işbirliğini bitirdikten sonra, kendi güzellik markası Victoria Beckham Beauty'i kuran tasarımcı, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘İlk benden duyun. Victoria Beckham Beauty çok yakında’ dedi.

Markasını piyasaya çıkaracak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Beckham “İçte ve dışta kadınlarla ilgilenmek, onlara makyaj, cilt bakımı, koku ve kendi yaşamımda ihtiyaç duyduğumu hissettiğim, sahip olunması gereken ürümleri sağlamak istiyorum” dedi.