Günümüzde adından sıkça bahsedilen detoks popülerliği ile en üst sıralarda. Detoks ile hedeflenen amaç vücudun toksinlerden arındırılarak yenilenmesi ve vücuttaki zararlı etmenleri yok etme işlemidir. Detoks genellikle meyve ve sebzelerden hazırlanan bir içecek olmasının yanı sıra tüketildiğinde özelikle ciltte dışarıdan gözle görülür fark sağlayabiliyor. İşte vücudu arındırmak için detoks tarifleri…

Vücudu arındırmak, ödem atmak ve fazla yağlardan kurtulmak için hazırlanabilen pek çok detoks tarifi bulunmaktadır. Aynı zamanda diyet programlarının da iyi bir sonuç vermesine katkıda bulunmaktadır. Detoks suyu hazırlarken en önemli noktalardan biri içerisine kattığınız malzemelerin ölçüleridir. Gereken ölçülerde detoks hazırlamanın zararı olmayacaktır. Taze veya dondurulmuş sebze ve meyvelerle lezzetli detoks suları hazırlayabilirsiniz. detoks ile vücudunuz rahatlarken içerisindeki birçok vitamin ve nimarelleri doğrudan almanızı sağlar. Detoks nasıl hazırlanır? İşte vücudu arındırmak için detoks tarifleri;

ARINDIRICI DETOKS TARİFİ 1

Malzemeler;

1 yemek kaşığı badem ezmesi

2 bardak yeşillik (lahana, ıspanak)

1 çay bardağından biraz az şekersiz badem sütü

1 adet muz

Yapılışı;

Tüm malzemeleri robottan geçirin ve karışımı hazırladığınız gün tüketin.

ARINDIRICI DETOKS TARİFİ 2

Malzemeler;

Greyfurt

Salatalık

Bir miktar ahududu

Elma

Nane

Misket limon

Yapılışı;

Tüm malzemeleri dilimleyin ve bir sürahi içerisine koyun. Üzerine su ilave edin ve gün içerisinde bu suyu tüketin.