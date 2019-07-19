Belli aralıklarla yapılan vücut peelingleri vücudun derinlemesine temizlenmesine, bakımlı ve ışıltılı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Vücudumuz en güzel giysimizdir. Bakım ve peelinglerle onu şımartmak bedenimizden yorgunluğumuzun atılmasına da yardımcı olabilir. İşte vücut peelingi için doğal maske tarifleri

Peeling yalnızca cilt için değil vücut için de kullanılmaktadır. Yapacağınız vücut peelingi vücudunuzu harika bir şekilde temizleyerek duru bir görünüm sağlar. Vücut bazen yıpranmakta solgun ve kirli bir görünüm kazanmaktadır. Peeling deriyi canlandırmak, gençleştirmek solgun ve donuk görünümlü ciltleri eski haline getirmek için kullanılır. Vücuttaki ölü hücreler zamanla birikerek vücudun oksijen almasını engellemektedir. Sürülen kremler, yapılan bakımlar cilde tam olarak ulaşmadığından hiçbir işe yaramamaya başlar. Bu gibi durumlarda peeling cilde mucizevi bir etki göstermektedir.

Peeling yüzeysel peeling, orta derinlikte peeling, derin peeling olmak üzere üçe ayrılır. Orta ve derin peeling uzmanlar tarafından yapılması önerilmektedir. Vücut pelingi yaparak cildinizi derinlemesine temizleyerek alttaki temiz cildi ortaya cıkarabılırsiniz. Peeling yapanlar genelde bunu alışkanlık edinmeye başlarlar çünkü cildin ne derece değiştiğinin farkındadırlar. Vücudunuzda oluşan sivilceler, siyah noktalar için mutlaka peeliing yapılmalıdır.

DOĞAL VÜCUT PEELİNGİ TARİFLERİ

İster evde ister güzellik salonlarında cilt ve vücudunuza yaptıracağınız peeling size yenilenme ve tazelenme sağlayacaktır. Evde kendinizin de rahatlıkla yapabileceği vücut peelingi için doğal maske tarifleri..

DOMATES PEELİNGİ TARİFİ

Malzemeler;

1 adet domates

1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı;

Domatesi rendele veya rondodan geçirip püre haline getirin. İçine şekeri ilave edip. Cildinize sürün kuruyunca su ile yıkayın. Domates peelingi cildi ölü hücrelerden arındırarak bakterilerin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

BADEM PEELİNGİ TARİFİ



Malzemeler

50 gr badem

1 bardak süt veya su

Yapılışı;

Bademi blenderdan geçir. Süt veya su ile kıvam almasını sağla. Cildine sür ve yaklaşık 20 dakika sonra bol su ile durula. Peelingi cildine süreken dairesel hareketle sürmeyi ihmal etmemelisin. Badem peelingi cildin canlanmasına ve parlaklığını kazanmasına yardımcı olur.

TÜRK KAHVESİ PEELİNGİ

Malzemeler;

İçtiğin Türk kahvesi telvesi

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Her ikisini karıştır boza kıvamına getir ve cildine dairesel hareketle uygula. Kuruyunca ılık su ile durula. Kahve peelingi cildi canlandırır ve temizler.