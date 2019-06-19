Vücut peelinginin faydaları nelerdir? Evde yapabileceğiniz vücut peelingi tarifleri…

Cildin dışarıdan görünümünde bile belli olan cilt içinin kir ve bakteri ile dolu olduğu zamanlar adeta bir kurtarıcı görevi gören peeling mükemmel sonuçlar yaratarak cildin tazelenmesini sağlar. Peeling, temizleme aynı zamanda cildi ölü hücrelerden arındırma işlemidir. Düzenli kullanımda peeling cildin yenilenmesini ışıl ışıl parlamasını sağlar. Peki vücut peelinginin faydaları nelerdir?

Peeling yüzeysel peeling, orta derinlikte peeling, derin peeling olmak üzere üçe ayrılır. Orta ve derin peeling uzmanlar tarafından yapılması önerilmektedir. Peeling yalnızca cilt için değil vücut için de kullanılmaktadır. Yapacağınız vücut peelingi vücudunuzu harika bir şekilde temizleyerek duru bir görünüm sağlar. Vücut bazen yıpranmakta solgun ve kirli bir görünüm kazanmaktadır.

VÜCUT PEELİNGİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Peeling deriyi canlandırmak, gençleştirmek solgun ve donuk görünümlü ciltleri eski haline getirmek için kullanılır. Vücuttaki ölü hücreler zamanla birikerek vücudun oksijen almasını engellemektedir. Sürülen kremler yapılan bakımlar cilde tam olarak ulaşmadığından hiçbir işe yaramamaya başlar bu gibi durumlarda peeling cilde mucizevi bir etki göstermektedir. Vücut pelingi yaparak cildinizi derinlemesine temizleyerek alttaki temiz cildi ortaya cıkarabılırsiniz. Peeling yapanlar genelde bunu alışkanlık edinmeye başlarlar çünkü cildin ne derece değiştiğinin farkındadırlar. Vücudunuzda oluşan sivilceler, siyah noktalar için mutlaka peeliing yapılmalıdır.

VÜCUT PEELİNGİ TARİFLERİ

İster evde ister güzellik salonlarında cilt ve vücudunuza yaptıracağınız peeling size yenilenme ve tazelanme sağlayacaktır. Evde kendinizin de yapabileği birkaç tarif ile ışıl ışıl parlamanız için peeling tarifleri;

LİMON VE TUZ PEELİNGİ TARİFİ

Yarım taze limon, yarım bardak toz şeker, bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşoğı bal ekleyerek ister cilt için vücut için peeling yapabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE ŞEKER PEELİNGİ TARİFİ

Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağını yaklaşık yirmi saniye mikrodalga fırında eritin ve içine üç yemek kaşığı şeker ekleyerek bu karışımla vücudunuzu ovarak harika bir peelingle vücudunuzu derinlemesine temizleyin

DENİZ TUZU VE BEBEK YAĞI PEELİNGİ TARİFİ

Yarım bardak bebe yağı ve bir bardak deniz tuzunu karıştırın. Bu karışımı yirmi dört saat bekletip vücudunuza uygulayın.

BAL VE ŞEKER PEELİNGİ TARİFİ

Bir miktar bal ve şekeri karıştırarak cilt veya vücudunuza gönül rahatılğıyla uygulayabilirsiniz.

TÜRK KAHVESİ PEELİNGİ TARİFİ

Bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı çekilmiş kahve, bir veya iki su bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı tarçını macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve vücudunuza dairesel hareketlerle uygulayın.