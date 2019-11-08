Vücuttaki elastin, gerilemeye izin verir ve cildin doğal yapısında bulunur. Elastin herhangi bir zarara uğradığında çatlaklar oluşmaya başlayabilir. Hasarlı elastin yapısı cilt deformasyonlarını arttırabilir. Genellikle kadınlarda, erkeklerden daha çok çatlaklara rastlanmaktadır. Peki, vücutta çatlak neden olur? Çatlak tedavisi nasıl yapılır?

Çatlakların en yaygın nedenleri arasında kilo alıp vermek gelebilir. Cilt çatlaklarının altında yatan bir diğer neden de hormonel değişiklerdir. Kilo alımı veya hamileliğin neden olduğu hormonlardaki değişiklikler nedeniyle deride çatlama meydana gelebilir. Ayrıca kullanılan bazı ilaçların yan etkileri olarak vücutta çatlamalar ve deride yırtılmalar görülebilir. Bunlarla baş etmenin en iyi yolu güvenilir bir tedaviye sahip olmaktır. Oluşan çatlak ilk olarak kırmızı ve mor rengini alırlar fakat bir süre sonra açılarak beyaza dönüşürler. Peki, çatlak tedavisi nasıl yapılır?

ÇATLAKLARIN GÖRÜNÜMÜ AZALTAN ÜRÜNLER

Çatlakların giderilmesine yönelik piyasa da çok sayıda kremler ve ürünler yer alır. Ancak bu ürünler yalnızca görünümlerini azaltmaya yardımcı olur ve tedavi etmezler. Özel içerikli kremler her ne kadar çatlaklar için tedavi edici olduğu söylense de ciltteki çizgileri yok etmezler.

Çatlağın oluşabileceği dönemlerde aniden oluşabilecek çatlakları önlemek için alınabilecek bazı yöntemleri dikkate alarak oluşabilecek deri yırtılmalarını engelleyebilirsiniz:

-Vücudumuzun neme ciddi derecede ihtiyacı vardır. Cilt sağlığınızı korumak için bol bol su için.

-Aşırı kilo alıp vermemeye özen gösterin.

-Cildinizi düzenli bir şekilde nemlendirin. Özellikle duştan sonra doğal yağlar ve cildinizin ihtiyaç duyduğu kremlerle cildinizi neme doyurun.

-Her gün düzenli yürüyüş yapın.

-Yeterli ve dengeli beslenin. C, E, A vitaminleri ve balık tüketiminizi arttırın.