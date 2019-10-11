Kadınların çoğu özelikle bölgesel yağlanmadan şikayetçi. Sağlık açısından zararlı olan vücut yağları ile başa çıkmak zor bir hal alabiliyor. Kilo vermeye çalışırken öncelik her zaman beslenme alışkanlıklarını değiştirmekten geçer. Buna ek olarak yağ yakan kür tarifleri ve egzersizlerle fazla yağlarınızdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Yağ yakmak için hazırlanan kürlerin tamamı doğal ürünler içerdiğinden aynı zamanda cildinizin de parlamasını ve aydınlanmasını sağlayabiliyor. Bazı yiyecek türleri için arzuları azaltan enzimlerin üretimini uyararak yeme alışkanlıklarını değiştirmede size yardımcı olabilir. Birçok kişi yiyecekleri stres ve depresyon duygularından kaçmak için bir çıkış olarak görebilir. Bu nedenle öncelikle neden bu kadar çok yemek yeme isteği içerisinde olduğumuzu sorgulamamız gerekir. Öncelik olarak sağlıklı ve düzenli beslenmek bizim zayıflamamızda en önemli noktadır. Yardımcı olarak yağ yakan kür tarifleri ile bu süreci hızlandırabilirsiniz. İşte yağ yakan kür tarifleri..

YAĞ YAKAN KÜR TARİFLERİ

YOĞURT VE UMAK KÜRÜ TARİFİ

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı sumak

4 yemek kaşığı az yağlı yoğurt

Yapılışı;

Yoğurdun üzerine sumağı ekleyerek iyice karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz. Bu kürü akşam yemeğinden önce veya ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz. Basen ve karın bölgesindeki yağları yakmada etkilidir. Düzenli tükettiğinizde iştahınızın kapandığına tanık olacaksınız.

MAYDANOZ KÜRÜ

Malzemeler;

1 demet maydanoz

1 tane limon

2 su bardağı su

Yapılışı;

Yarım demet maydanozu güzelce temizledikten sonra robotta iyice çekin. Bir adet limonun suyunu çıkarın ve içecek kabınıza aktarın. Maydanozun üzerine bir bardak içme suyu ilave ederek tekrar robottan geçirerek maydanozun iyice parçalanmasını sağlayın. Limonlu suyun içine ilave ederek bir bardak daha su ilave edin ve maydanoz kürü hazır. Bu kürü sabah aç karnına içmelisiniz. Kürün yanı sıra gün içerisinde bol miktarda su tüketmelisiniz. Bu kür yağ yakımının yanı sıra cildinizi güzelleştirecektir.