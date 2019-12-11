Kilo vermenize ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenize yardımcı olan içeceklerden olan detoks suları, vücuttaki toksinlerİ atmanıza ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Sıkarak elde edilen taze detoks suları enerjinizi arttırmanın yanı sıra gün boyu canlılık sağlar. İşte yağ yakıcı detoks suyu tarifleri…

Detoks suları gerekli tüm vitamin ve mineralleri en kolay yoldan almanıza yardımcı olur. Eğer hedefiniz kilo vermekse ağırlıklı olarak sebzelerin sularını sıkmanızı öneririz. Meyveler doğal olarak şeker früktozunu içerir, bu nedenle bol miktarda meyve suyu içmek kan şekerinizin yükselmesine neden olabilir.

İşte en iyi ipuçları ve önerileri ile yağ yakıcı detoks suyu tarifleri;

YEŞİL DETOKS SUYU TARİFİ

Malzemeler;

1 avuç ıspanak

2 kereviz sapı

1 elma

½ demet nane

1 kabak

Yapılışı;

Yeşilliklerle hazırlanan bu meyve suyu biraz tatlı ve serinletici bir detoks suyudur. Nane sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. Mide rahatsızlığına iyi gelir. Aynı zamanda bu detoks suyu K vitamini, C vitamini, kalsiyum, folat gibi besinlerle doludur.

PANCAR DETOKSU

Malzemeler;

½ pancar

2 salatalık

6 havuç

1 bardak ıspanak

Yapılışı;

Havuç yüksek besin içeriğinden dolayı meyve suyu tariflerinde en iyi sebze olarak kabul edilebilir. B, C, D, K ve beta-kroten gibi vitaminlere sahiptir ve yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olabilir. Pancar vücudu temizler ve salatalık ıspanakla, sizi daha uzun süre daha iyi tutabilmeniz için lif sağlar ve hastalıklardan korumaya yardımcı olur.