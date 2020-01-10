Sağlıklı ve bakımlı saçlar mükemmel görünmeniz için başrolü oynayabilir. Kolay şekil alan ve ipek gibi saçlar için saç bakımına ihtiyacınız vardır. Evde saç maskesi ise saç bakımının doğal ve ucuz yöntemlerinden biridir. İşte yağlı saç dipleri için maske tarifi...

Saçın ürettiği kendi yağı saçlarınızı beslemeye ve sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Ancak aşırı derecede yağlanan saç dipleri bu yağdan dolayı tıkanabilir ve saç derisinde hava geçirgenliği azalacağından saçlarınızda dökülme problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Özelikle yaz aylarında sıcak havalarda oluşan terleme saç köklerinde yağlanmayı tetikleyen nedenlerden biridir.

Sabah saçlarınızı yıkadığınızda öğlen saçlarınız yağlanıyorsa saç diplerinde aşırı yağlanma sorunu ile karşı karşıyasınız demektir. Bu tip saçlar yağlı görüntüsü ile kirli ve bakımsız görünmenize neden olur. Saç tellerinin yağlanması saç derisinden kaynaklandığı için bakım yaparken saç derinize ağırlıklı olarak bakım yapmanız gerekebilir. Çabuk yağlanan saçlarınız hayatınız zorlaştırıyor ve sizi rahatsız ediyorsa yağlanma sorunuzu ortadan kaldıracak yöntemlere başvurmak gerekir. Bu nedenle uygulayacağınız bakım işlemleri saç derinizdeki fazla yağı ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır.

AŞIRI YAĞLANAN SAÇ DERİSİNE ÖZEL MASKE TARİFİ

Hızla yağlanan saçlarınız için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri de evde yapabileceğiniz doğal maskelerdir. Bu maskeler saçlarınızdaki nem oranını dengeler ve sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. İşte saçlarınızdaki aşırı yağlanmayı azaltacak maske tarifi;

Bir kahve fincanı elma sirkesi, bir çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı kekik suyunu bir su bardağının içerisinde karıştırın. Saçlarınızı yıkadıktan sonra saç diplerinize dairesel hareketlerle sürün. Saçlarınızı ılık havluya sarıp iki saat bekletin ve yalnızca durulayın. Bu işlemi haftada bir kere tekrarlamaya özen gösterin.