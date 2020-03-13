Gençlik fotoğraflarınıza baktığınızda yanaklarınızın daha dolgun ve hacimli olduğunu fark edebilirsiniz. Kilo verme, doğuştan çökük bir yüz ya da yaşın ilerlemesine bağlı olarak hacmini kaybetmeye başlayan yanakların daha genç ve dolgun görünmesini sağlamak için yanak dolgusu işlemi yaptırmanız mümkün. Peki yanak dolgusu nasıl yapılır? Yanak dolgusu ne kadar kalıcıdır? İşte tüm bu sorularınızın yanıtları...

Yanak dolgusu kişinin yüzüne uygun operasyonlarla yapılabilir. Cerrahi yöntem ile uygulanan teknikler olduğu gibi cerrahi müdahale gerektirmeyen bazı uygulamalardan bahsedebiliriz.

Yanak dolgusu işleminde dolgu enjeksiyonu ile yanak dolgusu yanaklarda hacim kaybı ve çöküklüğün giderilmesine yardımcı olur. Kişinin yanaklarına yapılan dolgu işlemi 15 dakika gibi kısa sürede gerçekleşir ve enjeksiyon operasyonu ile daha genç görünmenizi sağlayacak yanaklara başarıyla ulaşılabilir. Cildin içeriğinde bulunan hyalüronik asit dolgu malzemesi ve türleri yanak dolgusu için kullanılmaktadır.

YANAK DOLGUSU NE KADAR SÜRE ETKİSİNİ KORUR?

Yanak dolgusu kişinin cilt yapısı ve kullanılan dolguya göre ciltte etkisi 12 aya kadar sürer. Enjekte edilen dolgu miktarının fazla olması yanak dolgusunun daha uzun ömürlü olmasını sağlasa da dolgu miktarının yüzde natürel durmasını sağlamak için doğru miktarda enjekte dilmesi gerekebilir. Aksi takdirde güzelleşmek uğruna yüzünüzün daha kötü görünmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle uzman bir dermotolog tercih edilerek doğal bir görünümün aşırı derecede dışına çıkılmaması daha estetik durmanızı sağlayabilir. Aynı zaman da dolguların sürekli olarak yenilenmesi etkisini uzun süre uzatmasını sağlayacaktır.