Yaşlılık lekeleri ne zaman başlar? Nasıl geçer? Doğal öneriler…

Yaşlılık lekeleri derinin üst kısmında kahverengi, bronz ve siyah pigment lipofuzsin birikimleridir. Açık tenli kişilerde daha belirgindir ve yaklaşık olarak boyutları 0,2-2,0 santimetre arasında yer alır. Yaşın ilerlemesi ve tetikleyici nedenlerle artış gösteren bu lekelerin getirdiği ciltteki estetik kayıplar, kişilerin sosyal yaşamını olumsuz etkileyen nedenlerden biridir. Peki yaşlılık lekeleri ne zaman başlar, nasıl geçer?

Yaşlılık lekeleri 45-50 yaşlarında cilt üzerinde görülmeye başlar. Ancak bazı durumlarda 30'lu yaşlarda da oluşabilmektedir. Yaşlılık lekelerinin en belirgin nedenleri güneşe aşırı maruz kalınması sonucu oluşan lekelerdir. Uzun süre güneşlenen kişilerde yaygın olarak görülen işaretlerdir. Özellikle el, burun ve çevresinde daha sık karşılaşılır. Zararsızıdırlar, ancak bazı insanlar için bu görünüm son derece rahatsız edicidir.

Yaşlılık lekeleri vücudun fazla melanin üretmesinin bir sonucudur. Melanin cilde rengini veren pigmenttir. Cilt güneşe maruz kaldığında vücut, cildi güneşin ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için ekstra melanin üretir. Melanin üretildikçe cilt koyulaşmaya ve aşırı melaninin toplanarak yaşlılık lekelerinin oluşmasına neden olur. Peki yaşlılık lekeleri nasıl geçer? Doğal öneriler nelerdir? İşte yaşlılık lekelerini gideren bitkisel uygulamalar…

YAŞLILIK LEKELERİNİ GİDERİCİ DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

SİRKE-LİMON

NASIL HAZIRLANIR?

Bir tatlı kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı limonu bir bardağın içinde karıştırın ve karışımı 5 dakika bekletin. Ardından yaşlılık lekelerinin üzerine bir pamukla sürün. Bir ay boyunca haftada 3 kez uygulayarak lekelerin açılmasını sağlayın.

SOĞAN-ELMA SİRKESİ

NASIL HAZIRLANIR?

Bir adet soğanı rendeleyin ve suyunu sıkın. Eşit miktarda elma sirkesi ile karıştırarak pamukla lekelerin üzerine uygulayın.