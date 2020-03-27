Sahillere fit bir vücut ve muhteşem bikinilerle hazırlanmak yeterli olamayabilir. Kışın yıpranan ve kuruyan saçlara veda ederek yaza kabarmayan, yumuşacık ve ipek gibi saçlarla girmek sizi mükemmel hissettirebilir. İşte yaz aylarında kabaran saçlar için öneriler…

Çevresel faktörler, mevsimsel değişimler, beslenme ve saç şekillendiriciler saçlara zarar verebilir. Ayrıca yazın güneşe fazla maruz kalmak, zamanın büyük kısmını havuzda geçirmek saçların yapısını bozar ve saç tellerine zarar verebilir. Siz de görüntünüze önem veriyorsanız çok fazla emek harcamadan saçlarınızdaki kabarma gibi sorunları ortadan kaldırmak için küçük adımlar atabilirsiniz.

Öyleyse siz de sıcak yaz günlerinde kabarmayan saçlar için aşağıdaki ipuçlarını deneyin;

SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN

Aşırı güneş, ısıyla şekillenen saçlar saçlarınızın mat ve kuru görünmesine neden olabilir. Saçlarınız için nemlendirici kullanmak saç tellerinizin zarar görmemesini ve yıpranmamasını sağlar. Saçlarınızı duş sonrası havlu ile kuruladıktan sonra kökten uca sürülen bir saç kremi uygulayın.

SAÇ MASKESİ UYGULAYIN

Saçlarınız ciddi anlamda hasar görmüşse düzenli aralıklarla saç maskesi uygulayın. Doğal ürünler ve bitkisel yağlar saçlarınızı sağlığına kavuşturmaya yardımcı olabilir.

SAÇLARINIZI YIKAMA SONRASI ŞEKİLLENDİRİN

Eğer saçlarınız yapısı gereği kabarık, dalgalı, kıvırcık ise saçlarınıza jel veya saç şekillendirici uygulayın. Kuruduğunda aniden kabarmasını önlemek için saçlarınız nemli iken şekil vermeye özen gösterin.

İÇERİDEN BAKIMI DESTEKLEYİN

Bol miktarda su tüketmek cildin parlamasını sağlamakla kalmaz, saçlarınızın uzun ve güçlü büyümesine yardımcı olur. Somon içeriden nemlendiren omega-3 yağ asitleri ile doludur ve ceviz de saç büyümesini arttıran ve saçları güçlendiren biyotin (B7 vitamini) bulunur.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİLERİNİ DİKKATLİ KULLANIN

Kaliteli bir ısı koruma spreyi veya saç serumu kullanın. Bazı modern örgüler, şık bir atkuyruğu veya küçük tokalarla yandan tutturarak tatilde doyasıya vakit geçirin ve bir süreliğine saç şekillendiricilerinizi çekmecenizde bekletin.