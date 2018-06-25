Yaz makyajı yaparken dikkat!

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Sıcak havalara kavuşmamıza çok az kaldı. Yavaş yavaş yaza adapte olmaya, kendinizi hazırlamaya ne dersiniz? Gelin ilk olarak işe yaz makyajı yaparken nelere dikkat etmelisiniz onunla başlayalım.

Bunun için aslında daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Malum sıcaklıklar artınca nem oranı da yükselecek ve haliyle makyajınızın yüzünüzden akmaması gerekiyor. Birkaç noktaya dikkat ederseniz doğal ve fresh bir görünüm elde edebilirsiniz…

Yaz aylarında kurtarıcınız olacağı için suya dayanıklı ürünler tercih edin. Abartıdan uzak durun. Koyu renk far kullanmaktan kaçının. Bunun yerine daha soft, daha pastel tonlar kullanmaya çalışın. Açık yeşil, pembe, gökyüzü mavisi, toprak tonları olabilir.

Mecbur kalmadıkça fondöten kullanmayın. Bunun yerine BB ya da CC krem kullanabilirsiniz. Bu sayede hem cildinizi nemlendirmiş hem de hafif de olsa bir renk kullanmış olursunuz.

Ruj seçerken de yine gözlerde olduğu gibi doğal tonlar tercih edebilirsiniz. Sezonun flash renklerine bir göz atabilirsiniz…