Yeni çağın dijital estetik alışkanlıkları: Maske estetiği

Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, zoom sayesinde gün içinde hiç olmadığımız kadar kendimize baktığımız için yeni davranış biçimleri geliştirdiğimizi belirtiyor.

Pandemi sürecinde toplantılar Zoom gibi platformlara taşındı. “Araştırmalar estetik cerrahi operasyonlar ile sanal konsültasyonların dikkat çekici derecede arttığını gösteriyor” diyen Bayraktaroğlu, sanal konsültasyonların nedeninin pandemi sürecinin devam etmesi olduğunu söyledi.

ESTETİK AMELİYATLAR NEDEN ARTTI?

Pandemi sürecindeki estetik ameliyatların artış sebebini anlatan Bayraktaroğlu şunları söyledi:

Eskiden ameliyattan kısa bir süre sonra iş ve sosyal hayatına geri dönme zorunluğunun olması ameliyat konusunda kararsızlık yaratıyordu. Çünkü ameliyat sonrası için uzun tatil sürelerine ihtiyaç duyuluyordu. Şimdi bu durumun ortadan kalkması ile ameliyat oranlarında artış görülüyor. Kişi olmak istediği tüm ameliyatları rahatlıkla olup iyileşme sürecini evinde geçirmenin keyfini sürüyor. Bir yandan da işine devam edebiliyor.

Aynı durum diğer ameliyat dışı uygulamalar için de geçerliliğini koruyor. Ek olarak, salgın tedbirleri nedeniyle dolgu, botoks gibi yaşlanma karşıtı tedavileri yaptıramayan kişiler hayatın daha normale dönmesi ile eski rutinlerine geri döndü. Şu anda artan bir özenle bu tip tedavileri yaptırıyorlar.

ZOOM VE MASKE ESTETİĞİ

Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu; diğer dikkat çeken ilgi çekici gelişme olarak Zoom kullanımı nedeniyle yüz estetiğinin yükselişe geçtiğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

Yaklaşık bir senedir çalışma hayatının online ortamlara kayması ile Zoom ve benzeri uygulamaları popüler kıldı. Nerdeyse tüm toplantıların dijital olarak yapılması nedeniyle insanlar kendi yüzlerini daha yakından görerek başka yüzlerle karşılaştırmaya başladı. Ayrıca uzun süreler kendi yüzlerine bakmaları nedeniyle deformiteleri de fark ettiler. Normalde gün içerisinde aynada kendimize nerdeyse hiç bakmayız. Ancak Zoom'un bir ayna görevi görmesi nedeniyle kendimizle daha fazla haşır neşir olduk. Bu da dünyada ve ülkemizde Zoom estetiği adını verdiğimiz bu sürecin gelişmesine neden oldu. Kişiler fark ettikleri noktalarda cerrahi ve cerrahi dışı yüze odaklı estetik uygulamalarını daha sık tercih etmeye başladılar.

Bir başka değişik gelişme ise göz çevresi estetiğinde yaşandı. Maske kullanımının artmasıyla göz çevresi daha ön plana çıktı. Bu sayede göz çevresi kişilerin özel önem gösterdikleri bir alan haline geldi. Sarkan göz kapakları, alın kırışıklıkları ya da hacim kayıpları dikkat çekmeye başladı. Bu yüzden göz kapağı ameliyatlarının yanında kaş askılama, botoks ve alın bölgesi dolgularında artan bir talep oluştu.