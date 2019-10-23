Yeşil gözler nadir ve güzel göz renklerinden biridir. Makyaj yaparken doğru tonlar ve vurgulamalarla gözler daha derin ve çarpıcı hale getirilebilir. Ve tabi ki yeşil gözlerin ortaya çıkmasını sağlayan bazı makyaj tonları da vardır. İşte yeşil gözü ortaya çıkaran makyaj önerileri…

Makyaj yaparken uygun renkler kullanılmadığında gözler daha geri plana itilir ve ışıltısını kaybedebilir. İşte yeşil gözlerin ışıltısını nasıl ortaya çıkarabileceğiniz hakkında size bazı makyaj önerileri…

GÖZ FARI TONLARI NASIL OLMALI?

-Gündüz makyajında nötr kaşlar kullanılabilir. Kırmızımsı kahve tonları doğru bir seçim olabilir.

-Yeşil göz rengini ön plana çıkarmak istiyorsanız, mor eyeliner ve maskara kullanabilirsiniz.

– Pembe tonları, morlar ve kırmızı tonlar gözlerinizi daha belirgin gösterebilir. Yeşil gözlerinizin tonuna bağlı olarak daha hafif, daha soğuk pembeler yerine daha sıcak, daha koyu ya da daha derin pembeler kullanabilirsiniz. Mor tonları kullanırken patlıcan, lavanta, leylak ve menekşe tonları harika bir seçenektir.

-Kırmızı giysiler de oldukça yakışan kıyafetler olabilir. Eğer sevmiyorsanız kırmızımsı kahverengi giysiler tercih edebilirsiniz.3

YEŞİL FAR KULLANIMINA DİKKAT EDİN

-Yeşil göz farı gözlerin ışıltılı olmasına yardımcı olabilir fakat aynı zamanda da gözlerde bir yoğunluk ve sıkıcı bir görünüm oluşturabilir. Gölge kullanırken daha koyu veya göz renginizden farklı bir yeşil tonu tercih etmelisiniz.

BRONZ, BAKIR VE ALTIN DENEYEBİLİRSİNİZ

-Bu tonların parlaklığı gözlerinizin ışıltısını ortaya çıkarır ve doğal bir görünüm sağlar. Yeşil gözler için en ideal far renkleridir.,

SİYAH EYELİNER YERİNE KIRIK TONLAR TERCİH EDİLMELİ

Siyah maskara kullanabilirsiniz fakat siyah eyeliner gözlerde sert bir görünüme neden olabilir bu nedenle kömür veya koyu gri tonları gözlerinize daha yumuşak bir ifade verebilir.